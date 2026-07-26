菲尔兹奖︱美国数学家获奖 　凭一口流利中文爆红︱有片

今届「数学界诺贝尔」菲尔兹奖得主之一、美国数学家约翰·帕顿因一口流利中文，近日走红全网。他会讲中文脱口秀、说单田芳评书，还曾在国际中文辩论赛夺冠。他回忆有次儿子曾发问：「爸爸是不是出生在中国？」

被儿子问是否出生在中国

帕顿1989年出生于美国北卡罗莱纳州。大一时他听说中文很难，决定挑战一下。暑假期间，他到北京师范大学参加中文培训班，大四时已是普林斯顿中文辩论队成员，并夺得国际中文辩论赛非母语组冠军。2011年，他凭一段单田芳评书《说唐后传》表演，获第十届「汉语桥」世界大学生中文比赛美国东部赛区冠军。

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帕顿不仅能用中文熟练日常交流，还了解古典诗词、文言文，学过《汉书》《史记》《论语》。在一场中文脱口秀中他曾巧用谐音梗，打趣说：「孔夫子曰：四十不惑。意思就是四十岁就不能获奖了」。

帕顿亦会教两个儿子学中文。菲尔兹奖颁奖仪式上播放的一段视频中，他让儿子们辨认贴在卧室墙上的汉字。帕顿回忆，有次大儿子转头问弟弟：「爸爸是不是出生在中国？」

菲尔兹奖是国际数学界最高荣誉之一，每四年一届，依例每届最多颁予4位40岁以下的顶尖数学家。该奖今届首迎中国籍获奖者，青年数学家王虹、邓煜得奖。