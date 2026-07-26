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美国住宅大火︱消防入屋见8尸包括6儿童 部份人身上离奇现枪伤

即时国际
更新时间：13:15 2026-07-26 HKT
发布时间：13:15 2026-07-26 HKT

美国密西根州（Michigan）上周五（24日）发生一宗夺命住宅大火，救援人员入屋后，发现包括6名儿童在内共8人死亡。惟案件疑点重重，部分死者身上被发现时身上有枪伤。警方表示，不排除杀人后轻生。目前调查仍在持续进行。

美国发生住宅大火，消防入屋见8尸体包括6儿童。美联社
美国发生住宅大火，消防入屋见8尸体包括6儿童。美联社
美国发生住宅大火，消防入屋见8尸体包括6儿童。美联社
美国发生住宅大火，消防入屋见8尸体包括6儿童。美联社

事发地位于密西根湖畔的大港镇（Grand Haven Township）。消防人员当日接获民众通报，曾前往现场查看，但未能找到起火的住宅。数小时后，消防队再接报，随即返回现场入屋救火。

消防员在屋内共发现8名死者，其中包括2名成人和6名儿童，儿童年龄推测介于5岁至15岁之间。当地警方表示，目前尚未确认所有死者的身份，现场情况相当复杂。

警方又指，所有死者应该来自同一个家庭，部分死者身上有枪伤，目前未知有多少人遭枪击，确切死因仍有待确认。调查人员不排除这可能是一宗「杀人后轻生」案件。

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