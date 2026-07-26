真人版「蜘蛛侠」︱热心少年推轮椅者过马路 获网民激赞

「蜘蛛侠」不时在漫画或电影中，上演救人情景，想不到会在现实中出现。美国阿肯色州日前上演这幕犹如电影情节的画面。

一名20岁的青年身穿「蜘蛛侠」服装驾驶私家车，途经一条繁忙的六线行车道时，发现一名轮椅使用者正身处险境。他随即下车协助对方安全横过马路。助人一幕被交通闭路电视拍下，并在社交媒体上引发热议。



据美国传媒报道，事发于上周二（21日），涉事青年海伦塔尔（Christopher Hellenthal）当日刚参加完超级英雄主题活动，正穿著蜘蛛侠的装扮驱车回家。当他目睹轮椅使用者陷入交通危险时，即时下车，推对方抵达安全位置。



当地警方其后将监控影片上传至社交平台，短时间内累积逾170万次观看。警方在帖文中高度赞扬：「我们在路口发现了善良的『蛛丝马迹』。感谢这位先生帮助该男子安全抵达目的地。无论红绿灯，永远都有时间做正确的事。」大批网民亦留言赞许「蜘蛛悏」。