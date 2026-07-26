俄「Game of Thrones」奖金赛 要参赛者斗快饮光「马桶水」掀争议

俄罗斯斯塔夫罗波尔（Stavropol）近日举办了一场极具争议的猎奇比赛，在社交媒体上引发热烈讨论。当地一家卫浴设备品牌为制造话题，特别举办名为「马桶座之王」（Game of Thrones）的宣传活动，竟要求参赛者用吸管直接从马桶里饮用饮料。由于冠军可抱走高达10万卢布（约1万港元）的总奖金，吸引不少人不顾形象踊跃报名。

全新马桶放饮料 巨型吸管狂吸速度赛

据外媒《ODDITYCENTRAL》报道，这场另类竞赛共吸引了数十名参赛者到场挑战。主办单位将选手分成每组7人的小组，比赛第一阶段考验速度，参赛者必须跪在马桶前，拿起大吸管以最快速度喝完放置于马桶内的饮料，每轮速度最快者方可晋级。

虽然主办方再三强调，现场使用的是全新未使用的卫浴设备，并非旧马桶，但「从马桶里喝水」的里面依然带来极其震撼的视觉效果，有关画面迅速在网上疯传。

马桶苦坐10小时考耐力 参赛者为奖金撑到最后

进入第二阶段后，比赛转为考验参赛者的耐力。从首轮胜出的7名参赛者，需要坐在马桶座上维持坐姿，最后坚持最久、仍留在马桶座上的人，才能夺得「马桶座之王」的称号及冠军奖金。

主办单位透露，整场比赛持续长达10个小时，期间竟只有2名参赛者选择退出，其余选手为了奖金均咬牙坚持到最后。目前尚不清楚最终由哪位参赛者夺得10万卢布奖金。

网民批「恶心低俗」 主办方：一个愿打一个愿挨

活动影片曝光后，随即在网络上引发铺天盖地的批评。不少网民直言比赛内容令人极度不适，形容活动简直是「恶心低俗」。有网民指，虽然创意行销可以吸引目光，但将卫浴用品与饮食挑战结合，显然跨越了大众能接受的道德及衞生界线，质疑品牌为了制造话题而设计如此极端的活动是否值得。

面对排山倒海的负面评价，主办方则态度淡定，认为比赛原本就是希望透过新奇方式吸引消费者注意，并成功为品牌创造了巨大话题。主办方更指获胜者亦顺利抱回奖金，形容过程是「一个愿打，一个愿挨」。