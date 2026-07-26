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柏林同志活动︱货车撞人群酿最少1死29伤 21岁黎巴嫩男疑犯身份曝光

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更新时间：21:47 2026-07-26 HKT
发布时间：21:47 2026-07-26 HKT

德国首都柏林地标勃兰登堡门附近发生严重车撞人群事件。当地警方于7月25日证实，一辆白色轻型货车于当晚高速冲入著名的蒂尔加滕公园（Tiergarten）区域撞向人群，造成至少1人死亡、29人受伤，部分伤者情况严重。受事件影响，原定在现场举行的「克里斯多福大街纪念日」（Christopher Street Day）同志游行及大型庆祝活动已被迫全面取消。

德国柏林警方正通缉1名21岁黎巴嫩裔德国公民。内政部长多布林特（Alexander Dobrindt）今日召开记者会，直指现场所有证据都指向这是一宗典型的「伊斯兰恐怖袭击」。当局已向21岁德籍黎巴嫩裔男子阿卜杜勒・巴卢特（Abdul Ballout）发出红色通缉令。警方透露，巴卢特在柏林伊斯兰极端圈子中极为活跃，有多项暴力与抢劫前科，今年5月才刚从青年监狱获释，极可能持有武器，呼吁市民切勿接近。

司机弃车逃逸 犯案动机尚待调查

据德国《图片报》引述现场目击者报道，事发于当地时间25日晚上约10时。当时一辆白色轻型货车突然高速冲入蒂尔加滕公园区域，并猛烈撞向现场人群。货车撞到大树后停下。目击者指出，一名男子随即从损毁严重的车厢中爬出，手持一把疑似开山刀的利器，向周围的惊恐群众进行无差别袭击并迅速逃去。

柏林地标附近货车撞人群 酿最少1死15伤。路透社
柏林地标附近货车撞人群 酿最少1死15伤。路透社
柏林地标附近货车撞人群 酿最少1死15伤。路透社
柏林地标附近货车撞人群 酿最少1死15伤。路透社

事件发生后，柏林警方及大批紧急救援服务人员接报赶赴现场，救援人员即场为多名伤者进行急救并送院治疗。警方目前已封锁事发区域，并动员大规模警力展开搜捕行动，全力追查司机下落。

据「德国之声」报道，「克里斯多福大街纪念日」为德国及瑞士一年一度的年度同志游行盛事，其游行路线涵盖由蒂尔加滕公园通往勃兰登堡门的繁忙街道。自24日以来，勃兰登堡门一带已被划为该盛事的表演活动场地。

事发时，勃兰登堡门附近正聚集大量参与庆典的民众。因突发车撞人事件，原定于当晚10时15分左右进行的乐队演出被迫即时中断，主办方随后亦正式宣布取消余下的游行及庆祝活动。

警方表示，目前尚不清楚今次事件属于意外抑或蓄意袭击。即使证实为蓄意行为，亦暂未确定疑犯是否专门针对「克里斯多福大街纪念日」的活动及参与人群。案件的具体原因及背景仍有待警方作进一步调查。

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