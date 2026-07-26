日男杀害肢解前同事 电锯放二手网出售 验出死者DNA成铁证

日本群马县发生的一宗骇人听闻分尸案，近日取得重大突破。一名50岁的工厂作业员涉嫌杀害并肢解前男同事，更令人震惊的是，他犯案后竟将作为凶器的电动圆锯放上二手拍卖网站出售。警方最终在该圆锯上验出死者的DNA，成为锁定疑犯的关键铁证。

利根川河畔惊现肢解遗体

这起案件源于今年2月26日前后。疑犯新井雅尚，一名50岁的工厂作业员，涉嫌以不明手法杀害了59岁的前同事小渕和则。嫌犯不仅夺取了受害者的生命，还偷走了对方的两张金融卡。

更残忍的是，新井涉嫌使用电动圆锯处理死者的遗体，随后将尸块埋藏在伊势崎市利根川河边的一处偏僻地。遗体直至今年4月才被人发现，震惊当地社会。

网路拍卖凶器 掩盖罪行失败

据《读卖新闻》周六（25）引述调查消息人士的报道，嫌犯新井雅尚在被捕后虽然持续否认罪行，但警方在关键物证上取得突破。调查人员在嫌犯曾持有的一把电动圆锯上，验出了受害男性小渕和则的DNA。

这把曾被用于冷血肢解尸体的工具，在案发后竟然被嫌犯大胆地放上二手拍卖网站，企图脱手套现并借此掩盖罪行。嫌犯这种冷血和粗心的手法，令调查人员感到震惊。

强盗杀人罪移送侦办

新井雅尚先前已因弃置遗体等罪名被正式起诉。鉴于电动圆锯上的DNA检验结果以及其他调查进展，群马县警方于本月24日再次以涉嫌强盗杀人罪，将新井雅尚移送前桥地方检察署侦办。全案目前仍在持续深入调查中，以厘清具体的犯案动机和过程。