日本连续5天录得40°C以上「酷暑日」创历史最长纪录 一周内逾万人因中暑送院

暑假正值港人赴日旅游高峰，惟日本当地正遭受致命的极端热浪侵袭，旅客出游必须严防中暑！据日本气象厅数据显示，日本中部三重县于周六（25日）下午录得摄氏40.2度的高温。这标志着日本已连续5天出现40度以上的极端高温，打破自2010年有相关统计以来的最长纪录。短短一周内，日本全国已有逾万人因中暑被紧急送院，当局已向全国过半地区发出中暑警戒。

因应全球气候暖化加剧，日本气象厅今年决定将摄氏40度及以上的高温天气，正式命名为「酷暑日」。这股罕见热浪自本月21日席卷日本，岐阜县郡上市率先测得40度高温；随后在22日至24日间，全国多地气温亦相继飙破40度大关。直至今日午后，除三重县录得40.2度外，爱知县、岐阜县及和歌山县等多地亦录得39度或以上的危险高温。

极端高温对公众健康构成严重威胁。日本总务省消防厅数据显示，仅在7月13日至19日的短短一周内，全国已有高达10,857人因中暑需要紧急送院。据法新社报道，日本每年平均约有1,300人死于与高温相关的疾病。

目前，日本全国47个都道府县中，已有37个发布了中暑警戒警报。当局强烈呼吁市民及外地游客，应尽量避免在烈日下进行长时间的户外活动，在室内必须妥善使用冷气，并时刻补充水分及盐分。资料显示，日本有纪录以来的最高气温出现于去年（2025年）8月5日，群马县伊势崎市当时曾录得摄氏41.8度的历史极值。

