BTS师弟团CORTIS首尔宿舍遭「私生饭」擅闯 两中国女子被南韩警逮捕

南韩演艺圈再度爆出极端的「私生饭」（侵害艺人私生活的疯狂粉丝）侵犯私隐及擅闯民居事件。防弹少年团（BTS）的同门师弟、出道未满一年的南韩新人男团「CORTIS」，其位于首尔龙山区的宿舍于日前惊传遭到两名中国籍女子非法闯入。经理人大惊之下随即报警。警方赶抵现场后，当场以现行犯逮捕两名涉案女子，事件震惊K-Pop乐迷。

供认网上花钱买地址

据南韩首尔龙山警察署昨日（24日）通报，两名涉案的中国籍女子涉嫌于本周四（23日）凌晨2时许，在未经允许下擅自潜入CORTIS位于首尔龙山区的宿舍大楼范围内。

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CORTIS经理人最先察觉异样，发现放置在宿舍大门外的快递包裹遭到人为破坏和拆封，玄关大门更处于开启状态，因担心成员人身安全而立即报案。警方迅速到场，并在大楼的其他楼层寻获该两名女子，随即将其逮捕并以涉嫌「侵入住居罪」立案调查。

两人在侦讯时坦承，自己是透过社媒平台，花钱向不法卖家购得CORTIS的宿舍地址，才特意前往现场「朝圣」。不过，她们极力否认曾实际进入宿舍内部或破坏快递包裹。目前警方正透过闭路电视画面及相关证物，厘清两人的实际潜入路线。

私生饭乱象禁之不绝

事实上，不少南韩人气艺人长期深受极端粉丝的骚扰困扰，早前CORTIS远赴法国巴黎时，其保姆车亦曾被装上小型GPS追踪器。

法律专家及经纪公司严厉警告，非法闯入住居、装设追踪器等越界行为已严重触犯刑法，绝非单纯的「支持偶像」。呼吁粉丝必须保持理性追星，切勿以身试法，并呼吁网络平台共同遏止非法买卖艺人个人资讯的灰色产业链。

