三藩市AI峰会｜南韩总统李在明偕三星李在镕赴美 夜会黄仁勋齐叹啤酒汉堡

南韩政府与各大财阀精锐尽出，誓要确立全球人工智能（AI）产业的龙头地位。正在美国访问的南韩总统李在明，于当地时间周五（24日）在三藩市主持一场众星云集的全球AI领袖峰会。席间，辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋高调宣布，将与南韩SK集团展开价值高达5,000亿美元（约3.9万亿港元）的重磅战略合作；同时，三星电子亦与博通（Broadcom）签署巨额合作备忘录，全方位引爆全球晶片与记忆体市场的版图巨变。

黄仁勋合组3.9万亿「黄金同盟」

是次在三藩市举行的AI峰会堪称科技界奥林匹克，除了黄仁勋，还吸引了OpenAI奥尔特曼、Anthropic阿莫迪及博通陈福阳等巨头亲临。南韩四大财阀会长，包括三星李在镕、SK崔泰源、现代汽车郑义宣及Naver李海珍亦齐集现场。

李在明会黄仁勋，讨论深化韩国国家 AI 雄心的背后合作伙伴关系。 X@ NVIDIA

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黄仁勋在会上宣布，辉达与SK集团将大幅扩展伙伴关系至5,000亿美元以上，并形容「这是南韩的黄金时代」。根据协议，SK电讯将兴建一座容量高达2吉瓦（GW）的超级AI数据中心，全面采用辉达新一代「Vera Rubin」AI晶片，以及SK海力士第四代高频宽记忆体（HBM4），预计首期设施将于2027年正式上线。此外，辉达亦宣布与现代汽车合作开发自动驾驶轿车。

三星抢下博通2000亿代工合约

另一方面，三星电子亦在峰会上与全球网络晶片巨头博通达成五年期、规模达2,000亿美元（约1.56万亿港元）的业务合作协议。三星将向博通供应先进存储半导体，并开放其晶圆代工产能，直接介入博通为云端厂商定制的AI推理与训练晶片生产环节，正面挑战台积电的龙头地位。

据南韩官员透露，南韩企业与美国科技巨头是次达成的晶片合作项目总规模，累计已突破1,375万亿韩元（约7.8万亿港元），展现出南韩锐意利用其在半导体和记忆体产业的主导地位，争取将南韩打造成全球AI计算基建最核心供应商的宏大野心。