印度教育部长宣布请辞 医科试题外泄蟑螂人民党连续数周发起示威

印度教育部长普拉丹（Dharmendra Pradhan）宣布请辞。回应早前全国医学入学考试（NEET-UG 2026）爆出严重的试题外泄丑闻，导致逾200万名考生的成绩惨遭作废，引发全国青年与学生团体连续数周发起大规模示威。

200万医考生前途尽毁 全国发起绝食抗议

面对海啸式的舆论及公众压力，印度教育部长普拉丹周六（25日）正式向总理莫迪（Narendra Modi）递交辞呈，引咎请辞。此举被美联社等外媒视为莫迪政府面对年轻选民示威浪潮的首次重大让步。

这场席卷新德里、孟买等各大城市的示威，源于今年5月国家医科入学考试试题大规模泄露。政府随后宣布考试作废并要求数百万学生重考，引发年轻一代的强烈愤怒。

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抗议活动由自称「蟑螂人民党」的学生组织主导，他们在全国发起游行、静坐及绝食，将矛头直指教育部长普拉丹。尽管普拉丹此前曾轻蔑地指责抗议学生为「恐怖份子B队」，但随著本月警方强烈镇压新德里游行，反而彻底激发了学生誓要驱逐其下台的决心。

普拉丹在社交网发文，承认近日的全国示威令他深感痛心。他指出，学生寒窗苦读发展事业，其前途不应被卷入复杂的法律与政治难题中，为防反国家势力利用局势，决定向总理莫迪请辞，并感谢莫迪的信任。

为平息民愤，印度政府早前已将泄题案移交中央调查局（CBI）彻查，并重新安排考试日期；普拉丹在辞职前亦宣布，自明年起，该项全国大型考试将全面改为电脑化（CBT）模式进行，以彻底防范试题外泄。然而，「蟑螂人民党」已宣告这是「民主的胜利」，并誓言会继续推动更深层次的司法与议会改革。