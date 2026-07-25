戈迪豪国际大桥在温莎剪彩启用 美加就大桥收入分配爆发分歧 

美加两国因关税战关系彻底决裂，火药味更直接延烧至跨国基础建设。连接加拿大安大略省温莎市与美国底特律的「戈迪豪国际大桥」（Gordie Howe International Bridge），于当地周五（24日）在加拿大一侧举行剪彩仪式。然而，因两国近期爆发激烈贸易摩擦，原定的加美联合庆典临时取消，改为纯加拿大官员出席的场合。现场不仅未见任何美方代表，亦只演奏了加拿大国歌。美国总统特朗普随即在社交平台强硬发文，宣布早前签署的大桥收益分配协议「已不再有效」。

不满加征50%关税 加国取消联合庆典

这座耗资数十亿美元、长2.4公里的新大桥由加拿大全资兴建，连接两国最繁忙的货运口岸，预计于下周一（27日）正式向公众开放。

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安省省长福特身穿红色国家冰球衫出席仪式，强调绝不会向美方的「威胁与霸凌」退让。 美联社

然而，特朗普本周初突然宣布，向加拿大蜜糖、酒类等数百项特定商品加征高达五成（50%）的惩罚性关税，导致加方愤而取消跨国开幕仪式以示抗议。安省省长福特身穿红色国家冰球衫出席仪式，强调安省已对新的美国关税作好应对准备，绝不会向美方的「威胁与霸凌」退让。

卡尼：未收回建造成本前不平分收益

除了关税争议，两国对大桥的收入分配亦各执一词。特朗普昨日发文声称，根据原有协议，美国将获得大桥一半的利润。惟加拿大总理卡尼（Mark Carney）前一日随即强硬反驳，重申在收回大桥建造成本之前，加方绝对不会平分大桥的通行费收入。

大桥预计启用后，将为跨境货车司机每年节省高达85万小时的行车时间。私家车通行费较旧有的大使桥便宜近四成，本应是两国贸易的黄金通道，如今却沦为美加外交冲突的新战场。