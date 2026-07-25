白宫记协补办晚宴︱特朗普再次出席致辞 仅容700人进场逾四千军警维安

白宫记者协会此前因枪击事件中断年度晚宴，时隔三个月后，24日于华盛顿华尔道夫酒店补办，而美国总统特朗普再次应邀出席并发表讲话。

须出示二维码与身份证

相关新闻：白宫记协晚宴枪击︱7月24日重办 特朗普：不能让疯子改变我们生活

由于四月时曾发生枪手冲破安检并遭开枪制服的事件，本次补办晚宴的保安措施明显升级。当局除更换会场地点、缩减流程外，受邀出席人数亦由上次约2,600人大幅减至约700人，所有嘉宾入场前均须出示二维码及附有照片的身份证明文件。

此外，当局特别调派4,300名国民警卫队成员至华盛顿执勤维安。

相关新闻：白宫记者晚宴枪击｜图刺杀特朗普枪手 行动前持武器酒店自拍

与媒体关系向来紧张的特朗普，今年是首次以总统身份出席白宫记者协会晚宴。他在致辞时顺利发言，内容涵盖美伊局势等国家大事，同时也提及个人恩怨，除了点名攻击政敌，亦对在座的记者展开批评。

特朗普在发言中表示：「很高兴来到白宫记者协会晚宴，这里有很多优秀的人，有许多我喜欢的人，也有许多我完全不喜欢的人；但无论如何，我尊重他们当中的大多数。正如我三个月前所说，事情必须继续，我们回来了。」

晚宴期间，现场重播了四月枪击案发生时枪手冲过安检，以及特朗普在台上撤离的画面，借此凸显新闻工作者无畏无惧的精神。

白宫记者协会主席姜伟嘉强调，传媒绝不会屈服于暴力之下。她表示，今晚所要传递的讯息是，媒体不会被吓倒，更不会让一次暴力行为主宰一切。

准备第四次竞选总统？

此外，据中新社报道，在白宫记者协会晚宴上，特朗普戴上标志性小红帽，上面有「特朗普2028」字样，并开玩笑称：竞选总统这件事我已经「拿捏」了，我将再次出马，准备第四次竞选。特朗普还表示，「这应该很容易，竞选总统我已经很有经验了。」

