白宫记协晚宴︱特朗普：勒邦占士或是种族主义者 我只喜欢支持自己的人

美国总统特朗普向来常与各界名人、媒体人及企业家公开互骂或结下梁子。篮球巨星勒邦．占士（LeBron James）日前抛下震撼弹，宣布从洛杉矶湖人（LA Lakers）转投费城76人（Philadelphia 76ers），在生涯末段发起最后一轮总冠军冲刺；而特朗普随后竟公开指称，占士可能是个「种族主义者」。

占士三度力撑特朗普竞选对手

相关新闻：白宫记者晚宴枪击｜图刺杀特朗普枪手 行动前持武器酒店自拍

24日，特朗普出席了因4月枪击案取消后重新举行的白宫记者协会晚宴。他在致辞及随后接受提问、被问及如何评价米高．佐敦（Michael Jordan）和勒邦．占士（LeBron James）这两位 NBA 传奇的篮球生涯时，表示占士可能是种族主义者。



而当特朗普被问到米高．佐敦和占士谁才是「历史最佳」。特朗普回答说：「米高．佐敦是我的朋友，我和他一起打过高尔夫球，他人真的很好。我觉得勒邦（占士）——也许他是个种族主义者，又或者他只是不喜欢特朗普。我不知道。我只喜欢支持我的人，所以我会毫不犹豫选择米高．佐敦。」

相关新闻：特朗普化身AI医生讽反对者：关掉假新闻祈祷喝可乐可治「反特朗普症」︱有片

在过去三届总统选举中，占士均公开支持与特朗普竞争的候选人，包括2016年的希拉里．克林顿（Hillary Clinton）、2020年的拜登（Joe Biden）以及2024年的贺锦丽（Kamala Harris）。

2017年，金州勇士（Golden State Warriors）球星居里（Stephen Curry）表示拒绝应邀造访白宫后，特朗普随即撤回对勇士全队的邀请，占士随后亦公开批评了特朗普这一举动。

63岁的米高．佐敦曾于20世纪90年代带领芝加哥公牛（Chicago Bulls）六度赢得NBA总冠军，并五次当选联盟最有价值球员（MVP）。

而目前41岁的占士亦手握四枚NBA总冠军戒指，在效力克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）、迈阿密热浪（Miami Heat）及洛杉矶湖人（LA Lakers）期间四度当选MVP。他既是NBA历史得分王，也是历史出场次数最多的球员。