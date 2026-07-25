伦敦水警艇撞西敏桥 3警员被抛落河 事故酿5人受伤

英国伦敦警察厅一艘水警艇周五在市中心泰晤士河巡逻期间，不知何故撞到西敏桥（Westminster Bridge），部分警员堕河，事故中共有5名警员受伤。这宗事故导致西敏桥交通瘫痪，西敏码头和地铁站两个出口关闭。

伦敦警察厅称，这艘水警巡逻艇当天下午3时40分左右撞到西敏桥，3名警员被抛落河，但随即由附近的船只救起。警方证实，共有5名警员在事故中受伤，接受急救后被送往医院，其中一人已出院，其余4人伤势严重，但无生命危险。

1人已出院 4警伤势严重

事后多艘救援船停泊在泰晤士河的西敏码头，平时繁忙的西敏桥被封锁，并清理了人员和车辆，紧急救援车辆停在附近。

目击者称，见到一艘橙色艇高速驶过桥底，紧随的水警艇撞桥后发出巨响，堕河警员约10分钟后被救起。受事件影响，西敏码头和地铁站两个出口关闭。

事故吸引大批民众围观

伦敦警方表示，将对这宗事故的发生原因展开彻底调查。

现场位于英国国会大厦附近，吸引大批民众围观。涉事的伦敦水警艇单位负责巡逻泰晤士河75公里的区域。