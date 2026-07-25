美国麻疹病例创35年新高 绝大多数未打疫苗 清零地位恐不保

美国疾病控制及预防中心周五（24日）公布的数据显示，美国今年以来麻疹确诊病例达2318宗，已超过2025年全年的2289宗，创下35年新高。当中绝大多数病例未接种麻疹疫苗，或疫苗接种情况不明。

根据美国疾控中心发表的报告，今年美国麻疹确诊病例住院率为7%，住院人群中有10%为5岁以下儿童，其中以南卡罗来纳州、犹他州及亚利桑那州爆发的大规模疫情最为严重，其他多个州份亦出现零星群聚感染。

麻疹住院人群中有10%为5岁以下儿童。路透社

美国绝大多数病例都未打疫苗。路透社

根据美国疾控中心发表的报告，今年美国麻疹确诊病例住院率为7%。路透社

极可能今年失清零地位

国际卫生官员预计于11月开会，评估美国是否将失去「无麻疹国家」的认证地位。

波士顿儿童医院与哈佛医学院研究团队在医学期刊《刺针》（The Lancet）发表的论文更直言：「鉴于目前的流行病学背景，美国极有可能在2026年失去麻疹清零地位。」清零地位的定义是，在可靠监测系统下，特定地区超过12个月没有地方性病毒传播。然而，目前多数病例为州内本地感染，显示病毒已能在社区持续传播。

2000年曾宣布根除麻疹

美国于2000年宣布消除麻疹，但2025年至今病例数已经超过2000年至2024年这25年间的病例总和。

公共卫生专家认为，这种情况并不令人意外，美国近年来疫苗接种率持续下降，部分接种率较低的地区将成为麻疹疫情持续爆发和扩散的高风险区域。

儿科学会：危机本可避免

美国儿科学会会长拉辛说：「我们正目睹一场本可避免的危机，却对儿童造成不成比例的伤害，我们不该接受这成为我们的新常态。」

犹他州流行病学家诺兰指出，数学模型与基因分析显示，犹他州与亚利桑那州边境爆发的大规模疫情，实际规模可能是当前已知病例的3至4倍。而在南卡罗来纳州，累计997例个案同样被认为存在严重漏报。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流鼻涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症甚至致人死亡。