日本人平均寿命 | 女性达87.33岁 连续41年居全球第1 男性平均81.35岁

日本政府厚生劳动省公布的最新数据显示，日本男女去年的平均寿命，分别为81.35岁与87.33岁，各比2024年增加0.25岁与0.2岁。而日本女性的平均寿命已经连续41年位居全球第一，日本男性的平均寿命则从2024年的第6，跌到第7。厚生劳动省分析指出，平均寿命之所以能进一步延长，主要归功于癌症与心脏疾病死亡率的有效降低。

日本人在二战后寿命大幅提升，1947年男性平均寿命为50.06岁、女性为53.96岁，到了2020年已攀升至81.56岁与87.71岁。

日本女性平均寿命87.33岁。美联社

日本男性平均寿命为81.35岁。路透社

日本男女去年平均寿命双双延长的原因，可能跟国民提升健康意识有关。法新社

男女平均寿命差距缩减

不过，日本男女的平均寿命在2021年起双双转为下降，后来又有恢复的趋势。2025年，日本男女的平均寿命均比2024年长。而日本男性与女性的平均寿命差距，已从2024年的6.03岁，缩减为5.98岁。

至于日本男女去年平均寿命仍双双延长的原因，除了是癌症与新冠疫情相关的死亡率下降之外，厚生劳动省的相关业务负责人分析，也可能跟国民提升健康意识，以及日本具有高医疗水平有关。

癌症与心脏病死亡率下降

按死因划分，对平均寿命延长贡献最大的因素，男性是癌症死亡率下降，女性则是新冠及心脏病死亡率下降。

根据厚生劳动省整理的男女平均寿命国际排名，男性方面，瑞典以82.52岁位居第一，瑞士以82.4岁排名第二，意大利则以81.744岁位居第3。

女性方面，紧随日本之后，南韩以86.6岁位居第2，西班牙则以86.53岁排名第3。