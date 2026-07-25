Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本人平均寿命 | 女性达87.33岁 连续41年居全球第1 男性平均81.35岁

即时国际
更新时间：13:07 2026-07-25 HKT
发布时间：13:07 2026-07-25 HKT

日本政府厚生劳动省公布的最新数据显示，日本男女去年的平均寿命，分别为81.35岁与87.33岁，各比2024年增加0.25岁与0.2岁。而日本女性的平均寿命已经连续41年位居全球第一，日本男性的平均寿命则从2024年的第6，跌到第7。厚生劳动省分析指出，平均寿命之所以能进一步延长，主要归功于癌症与心脏疾病死亡率的有效降低。

日本人在二战后寿命大幅提升，1947年男性平均寿命为50.06岁、女性为53.96岁，到了2020年已攀升至81.56岁与87.71岁。

日本女性平均寿命87.33岁。美联社
日本女性平均寿命87.33岁。美联社
日本男性平均寿命为81.35岁。路透社
日本男性平均寿命为81.35岁。路透社
日本男女去年平均寿命双双延长的原因，可能跟国民提升健康意识有关。法新社
日本男女去年平均寿命双双延长的原因，可能跟国民提升健康意识有关。法新社

男女平均寿命差距缩减

不过，日本男女的平均寿命在2021年起双双转为下降，后来又有恢复的趋势。2025年，日本男女的平均寿命均比2024年长。而日本男性与女性的平均寿命差距，已从2024年的6.03岁，缩减为5.98岁。

至于日本男女去年平均寿命仍双双延长的原因，除了是癌症与新冠疫情相关的死亡率下降之外，厚生劳动省的相关业务负责人分析，也可能跟国民提升健康意识，以及日本具有高医疗水平有关。

癌症与心脏病死亡率下降

按死因划分，对平均寿命延长贡献最大的因素，男性是癌症死亡率下降，女性则是新冠及心脏病死亡率下降。

根据厚生劳动省整理的男女平均寿命国际排名，男性方面，瑞典以82.52岁位居第一，瑞士以82.4岁排名第二，意大利则以81.744岁位居第3。

女性方面，紧随日本之后，南韩以86.6岁位居第2，西班牙则以86.53岁排名第3。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱天文台改发三号强风信号 视乎风力评估今晚9时至午夜12时之间需否改发更高信号
社会
22分钟前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
4小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
20小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
7小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
奇闻趣事
6小时前
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
00:38
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
即时中国
21小时前
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
台风红霞︱深圳预警升为蓝色 极可能正面吹袭惠州今午将「五停」
湾区时事
4小时前
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
社会
4小时前