美媒：波湾国家罕见报复行动 巴林科威特曾派战机空袭伊朗

美国《华尔街日报》周五（24日）引述知情人士报道，巴林和科威特曾秘密派遣战机袭击伊朗境内目标，这是两国首次对伊朗采取这类直接报复行动，显示随著美伊战火蔓延，阿拉伯国家陷入艰难处境。

知情人士透露，巴林和科威特本月较早前空袭伊朗目标，包括无人机库和飞弹库等军事设施。阿联酋曾在战争初期多次袭击伊朗，这次为巴林和科威特的空袭行动提供目标情报和防御性空中掩护，显示阿拉伯国家在对抗伊朗方面开始形成合作。

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科威特一个货仓遭到伊朗空袭，火光熊熊。路透社

科威特接壤伊拉克的边境遭到伊朗无人机空袭后冒烟。路透社

巴林亦成为伊朗的空袭目标。路透社

传获阿联酋提供目标情报及掩护

伊朗数周来将报复性打击的重点放在巴林和科威特身上。这两个波斯湾国家都驻有美军基地。知情人士说，两国空军规模相对较小，配备美国和欧洲战机，但他们不愿任由伊朗持续攻击而不必付出代价。

阿联酋表示支持缓和中东地区紧张局势，包括霍尔木兹海峡全面开放通行。该海峡是波湾地区石油出口的关键航道。阿联酋外交部谴责针对科威特和巴林的攻击行动，称「完全与这些国家站在一起，重申支持一切目的在维护他们安全与稳定的措施」。

科威特否认空袭伊朗

上述报道刊出后，科威特驻美大使萨巴赫否认科威特空袭伊朗，称科威特并未参与任何针对伊朗的军事行动，也未允许领土被用于对任何邻国发动进攻行动。巴林政府发言人则未回应置评请求。

巴林和科威特两国数十年来和伊朗关系不佳，且一直是伊朗在近期这波战事中的主要攻击目标，如今伊朗正加强攻击力度打击更关键的基础建设。

科威特外交部19日曾表示，伊朗锁定科威特的发电与海水淡化厂攻击，此举对科威特公民构成威胁且可能导致局势危险升温。