国际刑事法院 | ICC检察官涉不当性行为遭罢免 曾主导向内塔尼亚胡发逮捕令

国际刑事法院（ICC）成员国周五（24日）表决通过，免除检察官卡里姆.汗（Karim Khan）职务，事缘他的女下属指控他有不当性行为。卡里姆.汗2024年5月曾主导ICC向以色列总理内塔尼亚胡等人发出逮捕令，引起轩然大波。美国对今次表决结果表示欢迎。

56岁的卡里姆.汗在苏格兰出生，自2021年起出任ICC检察官，他坚决否认相关指控，但上月遭到ICC主要管理机构停职。根据ICC成员国今次闭门投票结果，125个成员国中有82国赞成以「严重不当行为和重大失职」为由，将他免职。消息人士透露，纽约联合国总部闭门会议期间仅13国支持卡里姆.汗留任，另有15国弃权，部分成员国则未参与投票。

国际刑事法院（ICC）成员国表决通过免除检察官卡里姆.汗职务。路透社

卡里姆.汗坚决否认指控。美联社

卡里姆.汗曾主导向内塔尼亚胡（图）发逮捕令。路透社

坚决否认性侵指控

卡里姆.汗的律师表示，他将透过一切可用的法律机制对这项决定的合法性和公正性提出挑战。设于荷兰海牙的ICC则在声明中说，注意到上述表决结果，并称将继续高度重视为所有人员维护一个安全、包容和尊重的工作环境。

ICC主要管理机构2024年底宣布针对卡里姆.汗的女下属指控内容展开外部调查，卡里姆.汗翌年5月自愿暂时卸下职务。

据称受害人是一名马来西亚律师，曾任卡里姆.汗的助理，她上周接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时形容对方得寸进尺，最终演变成肢体侵犯。她告诉CNN：「当权力如此悬殊，根本不可能有什么双方合意。我认为很多人不了解的是，卡里姆.汗先生不只是我的主管，他是所有人的主管。」

美乐见免职决定

美国对卡里姆.汗免职表示乐见，指称他是体制腐败的典型例子。

美国国务院发言人皮戈特在社交平台X上表示：「他走了是好事，但他只是这个无可救药的腐败体制中一个小齿轮。今天的结果不会影响美国瓦解ICC的计划。」

美国和盟友以色列都不是国际刑事法院罗马规约缔约国，拒绝接受ICC对涉及美国或以色列案件的管辖权。

曾促成向普京发逮捕令

美国先前对11名ICC法官与检察官作出制裁，包括卡里姆.汗，理由是ICC对以色列总理内塔尼亚胡和以色列前国防部长加兰特发出逮捕令，以及先前调查美军在阿富汗的行动。

在此之前，他亦成功促成ICC对俄罗斯总统普京发布逮捕令，俄国因此将他列入通缉名单。

任何现行ICC逮捕令仍然有效，因为仅有ICC法官有权撤销逮捕令。

