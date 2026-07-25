SpaceX星舰第13次试飞成功 平稳溅落印度洋 首度部署星链卫星

美国太空探索技术公司SpaceX的星舰（Starship）重型运载火箭，在当地时间周五（24日）下午成功完成第13次试飞，火箭第二级「星舰」飞船顺利通过重返大气层考验，最终以直立姿态溅落印度洋，完成迄今最平稳的一次水面降落。这次任务也首度将20枚第3代星链卫星（Starlink V3）送上太空轨道，并完成部署测试。

这次试飞是最新一代星舰V3原型机的第2次试飞，也是自SpaceX6月上市以来的首次测试飞行。香港时间周六（25日）上午6时45分，高达124米的星舰从SpaceX位于德州南端的星舰基地（Starbase）升空，之后与第一级「超级重型」助推器分离，沿次轨道飞行。

星舰重型运载火箭一飞冲天。美联社

这次试飞是最新一代星舰V3原型机的第2次试飞。美联社

这是星舰自SpaceX6月上市以来的首次测试飞行。美联社

马斯克指星舰完好无损，漂浮在海上并传送遥测数据。路透社

成功确认V3世代轨道部署可行性

飞行期间，星舰释放20枚星链V3卫星，这是SpaceX首度在星舰试飞中部署真正的星链V3卫星。这批卫星不会留在轨道，依计划于20分钟后再入大气层焚毁，但已成功确认V3世代的轨道部署可行性，并全面验证新一代通讯与轨道运算技术。此次试飞的圆满成功，标志著大规模卫星部署与太空云端运算时代迈入重要里程碑。

星舰也成功在太空中重新点燃一具猛禽引擎，完成今年5月试飞时因引擎问题未能进行的测试；这项能力是未来改变轨道及执行重返操作的关键。

马斯克：星舰完好无损 传送遥测数据

飞行约1小时后，星舰飞船在接近澳洲西方印度洋海面时重新点燃引擎，从腹部朝下的姿势翻转至直立状态，于香港时间上午7时50分左右以直立姿态溅落印度洋，再缓慢倾倒并漂浮海面，完成迄今最平稳的一次水面降落。

SpaceX创办人马斯克在X频道上表示：「星舰完好无损，漂浮在海上并传送遥测数据！」

助进器溅落墨西哥湾 不进行回收

至于「超级重型」助推器则在墨西哥湾附近海域实施受控溅落，不返回发射场进行回收。

SpaceX发言人胡特形容，这是星舰迄今「最柔和的溅落」，也是首次有完整星舰在降落后进入水中。他兴奋表示，这是取得隔热盾资料的梦想般情境，并高呼：「幸运的13，对星舰而言，这真是精彩绝伦的一天。」

将改装为登月舱 用于载人登月

美国太空总署（NASA）署长艾萨克曼（Jared Isaacman）也在社交平台X分享星舰升空、月球出现在背景的照片，写道：「SpaceX知道我们要去哪里！」NASA正等待星舰完成测试并具备轨道飞行能力，未来将把星舰改装为登月舱，用于「阿提米丝3号」（Artemis III）载人登月任务。