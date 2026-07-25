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美ICE拘尼日利亚修女 赴教堂途中突被捕

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更新时间：11:30 2026-07-25 HKT
发布时间：11:30 2026-07-25 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）自二次上台后，推出多项打击非法移民措施，其中移民暨海关执法局（ICE）的执法行动备受争议。美联社报道，早前一名尼日利亚籍天主教修女在前往教堂途中遭到ICE拘留；事隔近月，该修女于周五（24日）首度露面召开记者会说明遭遇，呼吁公众「不应保持沉默」。

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去教堂半途遭持枪截查 

事故发生于上月28日，56岁的修女乌格博加（Leticia Ugboaja）正独自前往位于德州麦克艾伦市（McAllen）的教堂，身上仅带有念珠及手机。期间，两名持枪的ICE执法人员突然上前将其逮捕。乌格博加表示，当时完全不明白发生何事，「吓得冷汗直流」。

在被拘留期间，乌格博加曾恳求对方允许自己参加星期日弥撒及领圣体，但遭当局拒绝，令身为修女的她感到极度伤心。教区随即为其奔走，在社交媒体上发布被捕讯息；最终在国会议员的介入协助下，被拘留数小时后得到释放，但要求她必须于下周二（27日）再向ICE办公室报到。

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获法官保护免遣返 

据教区透露，乌格博加隶属「圣母怜悯之女」修会，属合法入境美国。除了在圣母七苦天主堂（Our Lady of Sorrows Church）担任圣体服务员志愿工作，她亦是一名注册护士，此前曾于英国爱丁堡担任助理护理员10年。

乌格博加的代表律师贾西亚（Carlos M. Garcia）指出，其庇护申请虽于2019年遭移民法官驳回，但法官考虑到她返回母国有机会遭受酷刑，已给予她免被遣返尼日利亚的法律保护。贾西亚表示，逮捕当天ICE未有说明拘留原因，怀疑当局打算利用特朗普政府的争议性政策，将她遣送至第三国。

截至周四（23日），美国国土安全部（DHS）及ICE均未有就相关事件做出回应。乌格博加在记者会上感谢各界援助，但强调自己不能保持沉默，需要为其他遭受相同处境、终日活在不确定与恐惧之中的人表达诉求。

 

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