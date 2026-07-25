红海局势 | 沙特联军空袭也门 报复胡塞武装袭红海商船 伊朗吁邻国居民远离美军基地

沙特阿拉伯主导的多国联军周五（24日）空袭也门荷台达省胡塞武装军事目标，以报复胡塞武装近期袭击红海商船。空袭造成至少2人受伤。美国、伊朗局势亦持续升温，伊朗呼吁邻国居民远离有美军驻守的基地。而在中东地区的美国大使馆，开始提醒区内美国人离开的选择可能会变得更加有限，又提醒他们应时刻保持警觉。

以沙特为首的多国联军指出，胡塞武装袭击红海商船，危害国际海上航运安全。联军今次行动针对与胡塞武装海上威胁直接相关的军事目标，没有以荷台达港为目标，荷台达港仍正常开放，机场航班运行也未受影响。

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沙特空袭也门多地，图为也门沿岸。法新社

沙特空袭也门多地，令到红海紧张局势升级。法新社

也门胡塞武装20日宣布对沙特实施海上禁运。路透社

至少2人在空袭中受伤

声明强调，多国联军将继续采取一切必要行动保护航运安全，维护沙特国家利益；如果胡塞武装继续实施敌对行动，联军将继续作出回应。

胡塞武装控制的马西拉电视台报道，沙特空袭目标是荷台达市国家电信公司设施及荷台达拉斯卡提布海军基地。这家电视台还说，沙特军队袭击了也门西海岸附近的卡马兰岛。

该电视台指，至少2人在空袭中受伤，包括一名在荷台达市工人和一名卡马兰岛女性。

多处冒出火光及浓烟

荷台达市居民说，空袭的剧烈爆炸声响彻该市，火光和浓烟从市中心多个地点升起。

沙特阿拉伯通讯社报道，一艘隶属沙特公司的船舶周五（24日）在红海航行时遭到袭击，船体轻微受损，无人员伤亡。在确认安全后，该船已继续驶往目的地。

胡塞武装本月20日宣布对沙特实施海上禁运，并警告国际航运公司，与沙特港口开展贸易往来的船只可能面临军事打击。该组织23日称，使用导弹和无人机在红海袭击2艘违反其禁运令的沙特油轮。

联国秘书长吁局势降级

联合国秘书长古特雷斯周五透过发言人迪雅里克发声明，对胡塞武装恢复袭击红海商船并威胁红海通航表示震惊，呼吁局势立即降级。曼德海峡及附近海域通航权利及自由必须完全恢复。

声明说，胡塞武装袭击商船进一步加剧地区紧张局势并让也门进一步深陷冲突风险。新的敌对行动将破坏也门和平前景并导致地区及域外出现严重的经济、人道主义和环境后果。