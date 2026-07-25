Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱驶往伊朗油轮未理会警告受查 美军开火致失去动力

即时国际
更新时间：09:55 2026-07-25 HKT
发布时间：09:55 2026-07-25 HKT

美伊地缘政治冲突再次升级。美国中央司令部（CENTCOM）宣布，美军于周五（24日）在阿曼湾采取强硬军事行动，向一艘正驶往伊朗的油轮开火，并成功使其失去航行能力而瘫痪。

相关新闻：伊朗局势︱特朗普警告袭商船即炸基建 伊朗反呛：没一滴石油能从中东运出

新华社及美联社报道，美军中央司令部发言人霍金斯（Tim Hawkins）向媒体证实，涉事商船为「M/T Lavine」号油轮。该油轮因涉嫌违反美国对伊朗实施的海上封锁令，期间至少四次试图强行冲破美军的防线。

在对峙过程中，船员多次无视美军发出的警告，并且拒绝配合停船受检。在警告无效后，现场美军最终向该油轮的机舱（引擎室）开火，摧毁其动力系统，致使其无法继续航行，彻底瘫痪在海面上。

这已是美军自今年7月14日宣布恢复对伊朗实施海上封锁以来，第二艘因试图硬闯封锁线而被美军开火击瘫的商船 
美军曾于15日开火击瘫了一艘悬挂加勒比海岛国库拉索国旗、正驶向伊朗主要石油出口终端哈尔克岛的「Belma」号油轮。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
台风红霞．持续更新︱天文台将于下午1时至3时间改发三号波 料明早于惠州至汕尾一带登陆
00:57
台风红霞．持续更新︱天文台下午1时至3时改发三号强风信号 料明早于惠州至汕尾一带登陆
社会
4小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
23小时前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
17小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
22小时前
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
10:03
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
影视圈
16小时前
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
奇闻趣事
3小时前
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
即时中国
18小时前
上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客
01:41
上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客
突发
14小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
4小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
01:37
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
12小时前