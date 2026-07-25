伊朗局势︱驶往伊朗油轮未理会警告受查 美军开火致失去动力

美伊地缘政治冲突再次升级。美国中央司令部（CENTCOM）宣布，美军于周五（24日）在阿曼湾采取强硬军事行动，向一艘正驶往伊朗的油轮开火，并成功使其失去航行能力而瘫痪。

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新华社及美联社报道，美军中央司令部发言人霍金斯（Tim Hawkins）向媒体证实，涉事商船为「M/T Lavine」号油轮。该油轮因涉嫌违反美国对伊朗实施的海上封锁令，期间至少四次试图强行冲破美军的防线。

在对峙过程中，船员多次无视美军发出的警告，并且拒绝配合停船受检。在警告无效后，现场美军最终向该油轮的机舱（引擎室）开火，摧毁其动力系统，致使其无法继续航行，彻底瘫痪在海面上。



这已是美军自今年7月14日宣布恢复对伊朗实施海上封锁以来，第二艘因试图硬闯封锁线而被美军开火击瘫的商船

美军曾于15日开火击瘫了一艘悬挂加勒比海岛国库拉索国旗、正驶向伊朗主要石油出口终端哈尔克岛的「Belma」号油轮。