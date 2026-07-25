伊朗局势｜特朗普拟发动「空前」规模打击 传德黑兰向胡塞增援

美国和伊朗持续互相攻击。美总统特朗普（Donald Trump）周四（23日）称，他正在「认真考虑」重启对伊朗的大规模作战行动。

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特朗普：伊朗未受到深刻教训

特朗普当天接受美国网媒Axios采访时说：「我正在考虑发动一次大规模打击，规模空前。我已接近作出决定。我们已为此做好了一切准备。」他说，伊朗「想要谈判」，但目前尚未准备好达成协议，「他们受到的教训还不够深刻」。

特朗普还说，如果他提出要求，以色列「两分钟内就会加入」，但又补充道，对伊朗发起新行动「不需要任何人」协助，并称如果以色列参与打击行动将会产生「后果」，暗示伊朗将对以色列进行报复。

以色列总理内塔尼亚胡。美联社

自本月11日以来，美军连续10多天对伊朗境内目标发动空袭，而伊朗也对中东地区的美军设施发动导弹和无人机袭击。

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传伊朗派员支援胡塞武装

另据路透社引述4名消息人士的话报道，伊朗本月派遣革命卫队指挥官、军事顾问并运送导弹和无人机相关设备到也门，显示德黑兰正寻求强化也门叛军胡塞武装威胁红海航运的能力。

胡塞武装与德黑兰方面关系密切。路透社

也门胡塞武装称，对以色列在红海航行实施「全面禁令」。法新社

据称，伊朗7月13日透过一架从德黑兰飞往也门的班机，运送革命卫队员与军事相关装备。两名伊朗消息人士告诉路透社，约有10名至21名革命卫队人员搭乘这架马汉航空班机，其中包括高级指挥官。

一名消息人士表示：「革命卫队指挥官前往那儿支援胡塞武装，并提供新型导弹系统的训练。」消息人士补充说，伊朗也将黄金运上飞机，以资助胡塞武装的活动。

