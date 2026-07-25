日本拟收紧外国人永住资格 提高日语能力及收入要求

日本政府计划进一步收紧外籍人士取得「永住许可」的资格条件，根据出入国在留管理厅公布的最新修订草案，未来申请者除了年收入必须高于日本家庭平均收入外，更对预估年金缴纳与日语能力设定相当程度的门槛，须具备相当于国际标准「独立语言使用者」程度的日语能力，而申请人对日本制度的理解程度也将纳入审查项目。

现行「出入国管理及难民认定法」规定，申请永住许可须符合「素行善良」、「具备独立维持生计能力」及「符合日本国利益」3项要件。这次修订将重点强化后2项要件。

外国人申请在日本永久居住的门槛将提高。路透社

日本政府拟要求永住申请人必须具备「自力维生能力」。路透社

永住申请人年收入必须高于日本家庭平均收入。路透社

申请永住者须具备相当于国际标准「独立语言使用者」程度的日语能力。法新社

预计10月1日正式生效

相关修订预计于10月1日正式生效，并适用于明年4月起提出的永住申请。不过，有关收入标准的规定，将追溯适用于今年4月以后提出的申请案件。

在生计能力方面，现行指南对于「独立维持生计能力」的规定，仅要求申请人「不会成为公共负担，且可望维持稳定生活」。

不利低薪或长期未投保年金

修订草案则明确指出，申请人未来必须具备「自力维生能力」，且须具备「和日本人同等水平以上的经济条件」。原则上，申请人年收入必须高于日本家庭平均收入，以及未来可领取的年金金额，须达到以该收入水平工作30年并加入厚生年金时可领取的年金水平。这意味著，低薪或职涯中曾有长时间未投保厚生年金的外籍人士，未来取得永住权的难度将大幅提高。

若年金不足，倘申请人持有足以弥补不足部分的存款或其他资产，也可视为符合生计能力要求。至于年轻申请人，所需补足的资产标准将相对较低。

须具等同国际标准日语能力

此外，修订草案也将「符合日本国利益」的要求具体化，新增日语能力及对日本制度、法律与社会规范的理解程度作为审查项目。申请人须具备相当于国际标准「独立语言使用者」程度的日语能力。若家中有学龄子女，却没有让子女接受义务教育，也将被列为不利评价因素。

婚姻满5年 居留满3年

目前，一般申请永居许可原则上须在日本连续居留10年以上。不过，日本人或永久居留者的配偶享有特例。对此特例，日本政府也拟提高门槛。目前规定只要婚姻关系满3年、在日本居留满1年即可申请永住，修订后将分别延长至婚姻满5年、居留满3年。

草案近期将对外公布，并征询各界意见后正式定案。