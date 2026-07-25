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伊朗局势｜沙特原油运输成本增幅逾倍 需避「双峡」绕行非洲 

即时国际
更新时间：08:52 2026-07-25 HKT
发布时间：08:52 2026-07-25 HKT

鉴于伊朗及其盟友也门胡塞武装组织的攻击，导致2条重要石油出口航道霍尔木兹海峡与曼德海峡这「双峡」的运输受阻，沙特阿拉伯如今被迫改由埃及的苏彝士运河向亚洲出口石油。根据船舶追踪机构Kpler等数据，油轮由沙特红海港口延布出发，若驶往台湾改经上述迂回航线，需时48天，运输时间增逾倍。

相关新闻：伊朗局势｜胡塞武装袭沙特两油轮 特朗普警告将严惩伊朗

航程大增1个月

据悉，早于上世纪70和80年代，沙特的主要石油买家位于欧洲和美国，但如今沙特的大部分买家都在亚洲，因此数十年来，沙特并未将苏彝士运河作为主要出口航道。现在，为将石油运往亚洲，油轮必须绕行非洲大陆，航程因此大增约1个月。

根据船舶追踪机构Kpler和伦敦证券交易所集团的数据，油轮若从沙特红海港口延布经曼德海峡航行到台湾，仅需19天；若改走苏彝士运河、地中海及直布罗陀海峡，再绕过好望角，航程则需48天。除了航程时间，燃料成本也将翻倍，从126万美元暴增至约287万美元。曼德海峡连接红海与亚丁湾，有「红海咽喉」之称。

相关新闻：也门胡塞武装组织扬言封锁后 中国2艘油轮成功穿越红海咽喉

需支付百万美元通行费

此外，LSEG数据显示，油轮通过苏彝士运河，还需支付100万美元（约784万港元）的通行费。

今年2月，美伊战争导致霍峡的石油运输中断后，沙特将多数经由波斯湾出口的石油改经红海运送。然而本周胡塞武装攻击红海船只，导致这条替代航线也变得不安全。但有报道指，两艘表明「中国船员及船东」的超大型油轮，昨日成功通过曼德海峡进入亚丁湾。


 

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