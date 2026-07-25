法国西班牙山火失控 逾20万人紧急疏散 消防员至少3死40伤

法国西南部和西班牙中部发生大规模森林大火，超过20万人要紧急疏散，居民纷纷逃离马德里和波尔多附近的城镇。火焰已席卷法国大西洋沿岸的观光区，数百民众慌忙坐船逃难。法国西南部的学校和体育馆已设立紧急避难所，供游客和居民暂时栖身。

西班牙的消防员坦承，火势迅速且猛烈，已无法正面应对。法国内政部表示，约有14万1000人在吉伦特省和朗德省逃离家园。而西班牙内政部的资料显示，西班牙中部有6万人被迫撤离。

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数百居民坐船逃难

法国当局表示，参与扑救山火的1000名消防员中约有40人受伤。而本周法国和意大利的山火已导致3名消防员丧生。现时法西两国山火现场一片恐慌，镇民开车逃离，警方挨家挨户劝民众撤离，邻近林地冒出浓烟，暂未有居民死亡报告。

法国吉伦特省山火过火面积已达1.4万公顷；吉伦特省和朗德省已有超过14万人疏散。

法旅游胜地50屋被烧毁

在吉伦特省的旅游胜地费雷角半岛，超过50栋房屋被毁，唯一的道路受到山火威胁，数百人要坐船撤离。当地4.4万人周五被紧急疏散。据BFM电视台报道，约有1000名消防员在费雷角周边地区展开灭火工作。

法国总理勒科尔尼周五晚透过社交媒体表示，山火灾情处于「前所未有的程度」，将动员1000军人到吉伦特省救灾，政府还将向吉伦特省投放150万个防护口罩。

总统马克龙已寻求欧盟协助控制该国有史以来最严重的山火。

欧盟派飞机助法西救火

欧盟委员会表示，将派遣4架水上轰炸机前往西班牙，3架前往法国救火。

在西班牙，中央政府首次宣布全国山火紧急状态，其中马德里及邻近阿维拉省的火势已促使约6万人从首都西部城镇撤离。

首相桑切斯周六前灾区视察，他在X上写道：「我想向成千上万面临艰难夜晚的家庭传递支持讯息。

意大利也在与山火奋战，近几天西西里岛发生数十场山火，至少一名消防员殉职。