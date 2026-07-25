美国新关税生效即遭提诉 两小企入禀求阻止执行

美国总统特朗普政府以「强迫劳动」为由，根据《1974年贸易法》第301条，向60个贸易伙伴征收10%至12.5%新关税，有关措施于美东时间周五（24日）凌晨12时01分正式生效。然而，关税实施不足一天即面临司法挑战，美国非牟利法律机构「自由正义中心」（Liberty Justice Center）代表两家美国小企业入禀纽约美国国际贸易法院（U.S. Court of International Trade），要求法院裁定新关税违法，并阻止政府继续执行及征收相关关税。

诉状质疑政府越权征税 纽约国际贸易法院受理挑战

据美国传媒报道，提出诉讼的两家公司分别为纽约网上香料零售商Burlap & Barrel，以及加州钟表零售商Collective Horology。两家公司均依赖海外供应链，认为新关税将大幅增加进口成本，最终转嫁至美国消费者。

美国新关税实施不足一天即面临司法挑战。路透社

特朗普政府日前宣布，新的301条款关税将取代原有10%全球临时关税制度。路透社

自由正义中心在声明中指出，美国贸易代表办公室（USTR）对60个情况各异的经济体施加几乎一致的关税，但未有提出充分、具体及有纪录支持的理由，说明各项关税如何能有效解决其认定的「强迫劳动」问题，因此做法属武断及欠缺法律依据。

自由正义中心表示，并非反对各国政府打击强迫劳动，而是质疑特朗普政府是否有权在未有针对每一个国家完成具体调查及作出个别认定前，引用《1974年贸易法》第301条，向数十个经济体一并征收大范围关税。

诉讼指出，第301条原意是针对特定国家的不公平贸易行为采取措施，而非作为推行全球性关税制度的法律依据，因此行政部门不能仅更换法律基础，便重新实施此前已遭法院推翻的广泛关税政策。

关税凌晨生效 取代临时全球关税

特朗普政府日前宣布，新的301条款关税将取代原有10%全球临时关税制度。根据新安排，英国、加拿大、欧盟等15个经济体适用10%关税；中国、日本、南韩、印度、澳洲、新西兰及越南等其余45个经济体，则适用12.5%关税。华府指有关国家未有有效禁止涉及强迫劳动产品进口，构成不公平贸易。

曾成功推翻特朗普旧关税

值得注意的是，自由正义中心早前曾代表多家美国企业，成功挑战特朗普政府引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）及《1974年贸易法》第122条征收全球关税，美国最高法院及美国国际贸易法院先后裁定相关措施违法。

今次该机构再度代表企业提出司法覆核，希望法院宣告新301条款关税违法，同时禁止政府继续执行，并保留受影响进口商日后申请退还已缴关税及利息的权利。

白宫暂未回应 法律战料持续

截至目前，白宫尚未就有关诉讼作出回应。分析认为，今次案件将再次考验特朗普政府透过不同法律条文推动全球关税政策的合法性，若法院最终裁定政府败诉，不但可能影响刚生效的新关税制度，更可能令美国未来以贸易措施作为外交及经济工具的空间受到限制。