墨西哥市长遭枪击亡 今年1月才避过暗杀

墨西哥再有地方官员成为血腥暴力下的亡魂。墨西哥中部莫雷洛斯州（Morelos）城镇特莫阿克（Temoac）市长拉文（Valentin Lavin），今年1月曾幸运逃过一次武装暗杀，惟他最终仍难逃死神掌心，于近日再次遭枪手袭击身亡。

枪手潜入大楼开枪 乘电单车逃逸

案发于周三（22日）中午，两名武装男子突然闯入当地一间大楼，向拉文猛烈开枪后随即驾驶电单车逃离现场。救护人员接报后迅速赶抵现场，并将拉文送往医院抢救，惟他在送院途中已证实无生命迹象。莫雷洛斯州政府与联邦当局目前正全力开展搜索及检查行动，追查涉案凶徒下落。

事发地点莫雷洛斯州邻近首都墨西哥城，当地有多个庞大贩毒集团活跃，过去屡次对墨西哥地方官员发动袭击。

拉文遭枪手袭击身亡。X@revistacodigo21

两名武装男子突然闯入当地一间大楼，向拉文猛烈开枪后随即驾驶电单车逃离现场。X@revistacodigo21

与墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）所属左翼政党结盟的拉文，早在今年1月31日已曾遭逢暗杀。当时他与妻子乘坐一辆休旅车，在路旁一座加油站遭武装枪手袭击。由于当时身旁没有随扈保护，拉文臀部被子弹擦伤，事后曾决定暂时离职休养，未料半年后再次遇袭竟殒命。

据了解，拉文生前正面临多项指控与司法调查，其身边亲信亦被指与犯罪集团有密切联系。其中，曾任市政府财政主管的拉文岳母，更曾于2024年及2025年两度被捕，检方指控她涉嫌担任当地一个犯罪组织的首脑。

毒品暴力猖獗 辛鲍姆上台后14名市长遭袭杀

据当地官方数据显示，自2006年墨西哥毒品相关暴力事件激增以来，全国已有近100名市长遭枪杀身亡。自辛鲍姆政府于2024年10月上台至今，短短时间内已有14名市长遇害，当中3人于2026年遭杀害。

最近一次轰动国际的案件发生于去年11月，米却肯州（Michoacan）市长曼索（Carlos Manzo）在亡灵节庆祝活动期间遭枪手当街枪杀身亡，事件当时震惊全国，亦反映出墨西哥地方政客面临的极端安全威胁。