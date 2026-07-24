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游日注意︱北海道根室市全境停水食肆停业 居民指自来水事前混浊无法饮用

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更新时间：23:11 2026-07-24 HKT
发布时间：23:11 2026-07-24 HKT

正值日本北海道夏季旅游旺季，准备前往当地的游客需留意一宗民生突发事件。北海道根室市昨日（23日）下午起爆发大规模断水，截至今日（24日）停水范围已扩大至市内几乎全境，导致多达1.3万户面临无水可用。由于严重影响民生、医院运作及餐饮业，北海道政府今日已向陆上自卫队提出灾害派遣请求，调派给水车增援。

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这宗大规模停水事故，源于当地连日极端高温。根室市政府指出，酷暑导致水源地水温显著升高，促使藻类等有机物爆发性增长，彻底堵塞了净水设施的过滤池，导致滤水功能失常。市府为清洗设备，无奈将停水范围扩大至全市。有居民透露，自来水在停水前极为混浊，根本无法饮用。

医院手术全部延期

断水重创了当地的公共服务与商业活动。市立根室医院因水源中断，被迫将今日的所有手术延期。市内众多餐厅因无法煮食，纷纷临时歇业；大批市民涌入超市抢购瓶装水，商家被迫实施限购。

为解燃眉之急，市府在市内九个区域设置临时给水处，大批市民携水桶排队。陆上自卫队及邻近市镇的给水车已抵达现场协助。目前净水场过滤设备经清洗后，已陆续恢复部分生活用水，当局正全力抢修，期望于周日（26日）前全面恢复饮用水供应。

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