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TikTok遭欧盟初步认定违法 被指未确保未成年人帐号安全

即时国际
更新时间：21:08 2026-07-24 HKT
发布时间：21:08 2026-07-24 HKT

欧盟周五（24日）发布初步调查结果，指出短影音平台TikTok对于未成年人的帐号保护未达「数位服务法」的安全标准，可能让陌生人得以窥探未成年人的生活，并增加网路欺凌风险。

欧盟执委会2024年2月19日启动针对TikTok的调查，确认平台是否符合「数位服务法」（DSA）。两年多来陆续发布多项初步调查结果，并于今天发布未成年人帐号安全的初步调查。

增加未成人遭欺凌风险

根据欧盟执委会调查，未成年人可以将TikTok帐号设为公开，这代表任何使用者，甚至没有TikTok帐号的人，都可以浏览未成年人发布的内容。同时，16至17岁的未成年人发布的内容，也可以透过「为你推荐」的功能，推播给其他TikTok使用者。

欧盟执委会表示，这功能可能让陌生人得以窥探未成年人的生活，潜在加害者可能会主动接触未成年人。公开的内容也有被用于网路欺凌的风险。

让他人窥探未成年人生活

调查结果也强调，即便未成年人将帐号设为「私人」，帐号仍可在其他使用者的「追踪中」和「粉丝」列表中轻易被找到，个人资料、照片可供任何人存取，包括没有TikTok帐号的使用者。

调查初步认为，TikTok的帐号设定未能符合此标准，过于广泛地公开未成年人的帐号与内容。

欧盟执委会指出，这份初步调查并非最终结果。接下来将就初步调查结果向欧洲数位服务委员会（European Board for Digital Services）咨询；同时，TikTok可以对初步调查结果提出书面答复。

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