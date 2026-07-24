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葡萄牙岁半女童中暑亡 被揭高温下困校车长达7小时

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更新时间：17:55 2026-07-24 HKT
发布时间：17:55 2026-07-24 HKT

葡萄牙阿尔马达（Almada）周四（23日）发生严重的幼童疏忽照顾事故，一名18个月大女童苏菲亚（Sofia）被工作人员遗忘于幼稚园校车内长达7小时。由于当地正值高温热浪，女童被困于酷热密闭车厢内陷入危殆，经送院抢救后宣告不治。当地警方已正式展开刑事调查。

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上学被误指无到校

索菲亚的祖母表示，事发当幼稚园准备接孩子回家时，老师却表示「她今天根本没有来上课」，母亲大惊下随即寻人，救援人员与警方于下午近4时接获通报并派员赶赴现场，最终在停靠于另一间幼稚园门口的校车内发现该名女童。

当时女童已被困密闭车厢内被困整整7个小时，生命迹象极度微弱，，送院抢救后依然回天乏术。由于车窗紧闭，期间即使有数百名游客途经附近的基督君王教堂，亦未能察觉车内异样。

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欧洲酷热屡现同类悲剧

葡萄牙警方目前已就事件展开刑事调查，以厘清工作人员接送清点流程与责任归属，现阶段暂未有人被捕。

欧洲多国近期正遭受极端热浪袭击，包括法国、西班牙及意大利等地区，气温动辄突破40℃。密闭车厢在阳光曝晒下，内部温度能在短时间内飙升至致命高度。今年 6月，法国亦曾发生两名分别 2 岁及4岁幼童被遗忘于车内致死的类似事件。

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