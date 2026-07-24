也门胡塞武装组织扬言封锁后 中国2艘油轮成功穿越红海咽喉

伊朗支持的也门叛军胡塞武装组织扬言封锁红海交通并袭击油轮，不过中国远洋海运集团管理的2艘超大型油轮「新龙洋号」（Xin Long Yang）与「远新湖号」（Cosnew Lake），周四成功穿越红海咽喉曼德海峡进入亚丁湾。这两艘油轮合共载有400万桶原油，在航行途中将识别资讯主动标示为中国船员及船东。

胡塞武装组织曾警告要对沙特阿拉伯实施海上封锁，周三宣称袭击2艘悬挂沙特国旗的油轮「恩塞利亚号」（Encelia）和「莱拉号」（Layla），沙特政府证实前者遭到攻击。

也门胡塞武装组织扬言封锁红海。路透社

也门叛军胡塞武装组织扬言封锁红海交通并袭击油轮。路透社

合共载400万桶沙特石油

但「新龙洋号」与「远新湖号」自沙特红海港口扬布装载原油后，顺利通过也门与吉布提之间的红海水域。这是胡塞发出警告后，载运沙特原油的油轮首度安全通过曼德海峡。

伦敦证券交易所集团（LSEG）的航运数据显示，悬挂新加坡国旗的超大型油轮「新龙洋号」，周二在红海中部掉头停泊，周三晚恢复向南航行。数据显示，悬挂中国国旗的超大型油轮「远新湖号」随后驶离红海，2艘油轮于周四晚离开红海。

开往钦州洪港及惠州港卸货

数据显示，「新龙洋号」货轮正驶往广西南部钦州港，而「远新湖号」货轮预计将在广东省惠州港卸货。

伦敦证券交易所集团的数据显示，至少还有2艘由联合石化（Unipec）租用的超大型油轮原计划于本月稍后进入红海，并在扬布港装载沙特原油，但它们向曼德海峡方向的进发速度放缓，并在亚丁湾绕著小圈航行。

沙特油轮改航道 绕行非洲往亚洲

胡塞扬言封锁红海带来中东冲突另一项问题。沙特海运集团Bahri旗下船只与在红海港口装载的油轮，除高度戒备外部分选择改变航道，向北穿越苏彝士运河，再绕行非洲前往亚洲，不过这需要额外3周的航行时间与极高的运输成本，同时许多满载的超大型油轮因吃水过深，无法通过运河。

先前，由于美国与伊朗之间的冲突升级，临伊朗的霍尔木兹海峡船运陷入瘫痪。不过尽管面临威胁，曼德海峡的航运依然畅通。船舶追踪机构Kpler的数据显示，昨天共有43艘船只通过当地，比前一天略有增加。

