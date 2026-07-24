英王室专家：查理斯与威廉爆心结 批爱子「自以为是」

英国王室近年风波不断，除了哈里王子与王室决裂备受关注外，如今传出英王查理斯三世与王储威廉王子之间的父子关系，其实并非外界想像中融洽。多位王室专家透露，父子俩曾因理念不同发生摩擦，其中威廉更被形容「总认为自己最懂」。

根据Page Six报道，王室传记作家维克斯（Hugo Vickers）表示，威廉最大的问题就是「总认为自己最懂」。而王室作家乔布森（Robert Jobson）也指出，查理斯与威廉几年前确实曾出现意见分歧与摩擦，不过双方都明白，身为现任国王与未来国王，必须携手合作，因为查理斯现在所做的每一项重大决策，都将影响威廉日后的统治。

查理斯与威廉之间的父子关系，传出并非外界想像中融洽。路透社

英国王室近年风波不断。路透社

多位王室专家透露，查理斯与威廉父子俩曾因理念不同发生摩擦。路透社

消息人士透露，虽然父子关系曾被形容为「永无止境的角力」，但2人目前仍维持礼貌互动，并共同为王位交接做准备。

父子关系比过去更紧密

王室专家迈耶斯（Russell Myers）在新书《威廉与凯萨琳：君主制的新时代：内幕故事》（William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story）中指出，哈里与梅根退出王室，以及安德鲁王子因与已故富豪爱泼斯坦的关系爆发丑闻，反而让查理斯与威廉站在同一阵线，父子关系比过去更加紧密。

报道指出，威廉也曾参与决定撤除安德鲁王子的王室头衔。

查理斯同样深爱2子

一名消息人士表示，查理斯同样深爱威廉与哈里，但历经连串家族危机后，他与威廉的关系反而更加稳固。

乔布森也认为，身为王位第一顺位继承人，威廉如今已站在与哈里完全不同的位置，兄弟俩对王室的角色与未来方向有著不同看法。

传威廉没打算与哈里和解

乔布森直言，威廉没有打算与哈里和解，「他的立场已经非常明确，2人如今走的是不同的人生道路。」

至于外界批评威廉「自以为是」，维克斯则持不同看法。他认为，这种坚持己见的个性，未必是缺点，反而可能成为未来治国的重要特质，「我们应该给他一个机会，也许他会成为一位非常出色的国王。」

