不是AI | 美巨熊高挂电线杆顶端 救援束手无策 最终触电亡

美国新墨西哥州出现离奇一幕，郊区一根电线杆上顶部竟然有一头巨熊，前脚死命抱住电线杆横臂，后腿则悬挂半空，相当惊险。目击者打电话报警，但警方和渔猎部门都无能为力，结果这头熊就在获救前触电死亡。

事发于7月20日，目击者马伦斯（Shannon Mullens）开车沿著56号公路从新墨西哥州前往奥克拉荷马州，看到了电线杆上有头熊，一开始不敢相信，以为眼花，又折返重新确认没看错，以为熊应该已经死了，但当时牠还活著，不断喘著气，看起来相当虚弱。

野熊前脚死命抱住电线杆横臂，后腿则悬挂半空，相当惊险。X@ScottEnlow

专家救不了野熊，牠最终被电死。X@ScottEnlow

后脚悬空 受困情况太棘手

马伦斯于是打电话报案，但接线员其实先前已经获报，也联络新墨西哥州鱼类与野生动物部门，但他们也无能为力，因为野熊受困位置太高，如果直接发射麻醉针，牠可能会因失去意识而从高处坠落，反而造成致命伤。在相关部门仍束手无策时，这头熊已经触电死亡。

新墨西哥州渔猎部门事后证实，地方单位第一时间便设法营救，但仍来不及挽救牠的生命。

相关影片曝光后迅速累积数万次观看，美国内政部也转发影片。不少人对野熊的遭遇感到惋惜，也有人直呼，这是自己看过最不可思议的野生动物画面之一。

受惊吓误爬电线杆 5年前有先例

在2021年亚利桑那州也曾发生类似情况，不过当时的熊幸运获救。

至于熊为何会爬到电线杆顶端，野生动物专家推测，幼熊或受惊吓的成熊，在遭遇人群、车流或犬只追赶时，往往会本能性地往高处攀爬，以致把电线杆当成大树爬上去躲避。