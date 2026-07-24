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纽约中央公园附近随机施袭 嫌犯高喊「真主至上」 2人遭刺伤

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更新时间：12:15 2026-07-24 HKT
发布时间：12:15 2026-07-24 HKT

美国纽约市中央公园周四（23日）发生随机袭人事件，一名男子持利器刺伤2人后被捕。嫌犯行凶过程中高喊「真主至上」，遇袭2人分别为一名57岁亚裔男子及一名50岁犹太裔男性。针对这宗袭击案，警方正朝仇恨犯罪方向调查。

被捕嫌犯为51岁的莫拉莱斯（Raul Morales），2名伤者是在曼哈顿中央公园附近受到袭击，已送院治疗，目前情况稳定。警方表示，2名受害人互不相识，莫拉莱斯与受害人之间也没有任何已知的联系。

嫌犯莫拉莱斯遭警方逮捕。X@JewishWarrior13
嫌犯莫拉莱斯遭警方逮捕。X@JewishWarrior13
纽约警察局长蒂施指出，警方正调查此案，以确认犯案动机。路透社
纽约警察局长蒂施指出，警方正调查此案，以确认犯案动机。路透社
事发现场都在纽约市中央公园附近。路透社
事发现场都在纽约市中央公园附近。路透社

57岁亚裔男背部中刀

根据受害者和目击者的证词，莫拉莱斯在2次袭击中都高喊「真主至上」，警方目前正在评估这是否属于仇恨犯罪。

警方称，袭击事件始于下午1时半左右，57岁亚裔男子在西84街和中央公园西路附近被人用刀刺伤背部。目击者说：「伤者当时蹲著，身上插著一把刀，表情非常镇定。因为他只想一动不动，直到有人来帮忙。」

犹太男子遭螺丝批刺伤

不久后，警方称一名50岁犹太男子在第86街和阿姆斯特丹大道转角处被人刺伤，调查人员到场后检获一把用信用来行凶的螺丝批。

调查人员称，嫌犯随后步行几个街区到阿姆斯特丹大道的一栋公寓大楼，并将自己反锁在里面。纽约市警察局紧急服务小组其后经过短暂谈判后，于下午2点45分左右将嫌犯逮捕。

纽约警察局长蒂施声称，警方记录显示，嫌犯没有精神病纪录。但纽约市长马姆达尼在X上说，初步调查显示，精神健康问题可能是嫌犯犯案因素。警方消息人士指，嫌犯此前曾被捕7次，其中包括至少2宗涉毒案件。

警朝仇恨犯罪调查

蒂施指出，警方正调查此案，以确认犯案动机，或涉仇恨犯罪

马姆达尼强调，这种令人憎恶的卑鄙袭击绝不容忍在纽约发生。

根据警方数据，近年来纽约市的仇恨犯罪案件增加，而整体暴力犯罪率则呈现下滑。蒂施4月指出，今年截至目前为止，纽约市确认的仇恨犯罪中，有超过一半是针对犹太人。

纽约州长：纽约与犹太和亚裔社群站在一起

纽约州州长霍楚尔表示，她对今次攻击事件感到厌恶，并强调纽约与犹太和亚裔社群站在一起。

她在社交平台X上发文指出：「亚裔纽约客跟犹太裔纽约客一样，近年来承受一波又一波因仇恨驱动的暴力。仇恨很少只针对一个族群。无论仇恨何时何地出现，纽约都会持续对抗。」

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