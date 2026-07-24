美特勤局人员遭停职调查 疑泄露万斯要求军机送儿子打高球

美国特勤局一名负责保护副总统万斯的特勤人员已被停职，并因涉嫌泄露侮敏感资讯而接受调查。泄漏的具体内容尚未公布，但据报此事涉及有媒体称万斯曾希望搭乘军用直升机送儿子上高尔夫球课。

美国电视网MS NOW上周引述匿名消息人士报道，万斯曾要求搭乘代号为「Marine Two」的军用直升机，与儿子一同前往位于华盛顿附近安德鲁斯联合基地（Joint Base Andrews）内一座戒备森严的高尔夫球场。

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美国特勤局一名负责保护副总统万斯的特勤人员已被停职。路透社

传曾要求华盛顿地区睇楼

MS NOW声称，该趟飞行最终因雷暴取消，但这只是万斯一家多次临时提出行程要求中的其中一次；其他私人行程还包括要求在华盛顿地区睇楼。由于万斯及其家人频繁提出私人出行需求，负责保护他的特勤人员对此愈来愈感到不满。

美国特勤局传播主管古列尔米（Anthony Guglielmi）证实，副总统保护部门一名成员正接受行政调查，并可能面临刑事调查，原因是涉嫌危及行动安全及资讯安全。

特工不满万斯一家临时提出私人行程

古列尔米补充，特勤局不会对此案细节发表评论，但任何可能危及受保护对象安全的行为，都绝不会被容忍。而白宫拒绝对调查发表评论。

副总统办公室上周就该报道向MS NOW发声明称：「万斯一家感谢美国特勤局的男女特工为我们国家作出的杰出贡献。保护一位肩负重任、拥有庞大政策组合和年轻家庭的副总统是一项独特的挑战，但特勤局特工每天都出色地完成这项任务。」

