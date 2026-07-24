澳洲医院混淆纪录向家属错发死讯 女子被误当亡者半年拟提告

澳洲墨尔本早前发生严重的医疗纪录混淆事故。一名54岁女子获家人告知其「死讯」，发现当地医院竟将她的医疗纪录与另一名已故女子的档案合并长达半年，令其家人受严重的精神创伤。目前，涉事医院及警方已就事件道歉并展开内部审查，事主则聘请律师采取法律行动。

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从未到诊却出现记录

事主巴克利（Michelle Buckley）于今年年中获家人来电，称被警方上门告知她已「离世」的消息。巴克利随后亲自联络警方澄清，得知警方于5月13日在一处民宅外，发现一名55岁无家可归女子的遗体。由于死者身上带有相关医疗文件，警方遂将死者身分误确认为巴克利并通知家属。

巴克利了解后发现，「死讯」来自墨尔本的韦里比默西（Werribee Mercy Hospital）医院，但她从未在这间医院求诊，透过查阅网上健康纪录系统，发现原因是自己的档案中，被莫名混入了大量该名已故女子的诊疗及检查纪录。巴克利先后两次要求医院解释，但未获回应。巴克利称事件令其家人受精神创伤，已交由律师处理，她说：「全家人都悲痛欲绝，我的姨姨因为太难过，不得不去我表亲家住了一周左右。」

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死者生前四度指资料有误遭忽视

院方回应指，因两名女子姓名及年龄相近，医院并早在半年前已错误识别，且该名已故女子生前曾四度向医护人员指出个人资料有误，惟未有采取行动修正，对此深感抱歉。院方承诺，目前正就医疗记录问题进行全面审查，并会加强患者身分识别流程，确保同类事件不再发生。

巴克利表示，由于过往曾接受多项医疗检查，而档案中出现了另一名女性数月前的各种医院预约和医疗检查记录，令她极度担心过往拿到的检查结果是否准确。

目前，相关医疗记录仍然在厘清当中。有当地律师指，以前从未见过这样的案件，认为调查重点将是该起据称隐私泄露事件的完整规模，而过程可能需要数月。