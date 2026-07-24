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美政府推动纽约宾州车站改名 或命名「特朗普车站」

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更新时间：10:25 2026-07-24 HKT
发布时间：10:25 2026-07-24 HKT

美国总统特朗普的名字，可能出现在家乡纽约最知名的交通地标上。事缘特朗普政府本周敦促国会议员，在推动耗资约80亿美元（625.5亿港元）改造计划之际，考虑替纽约宾夕法尼亚车站（简称宾州车站、Penn Station）改名。

特朗普第二度入主白宫后，正积极透过公共建设巩固政治遗产，包括兴建一座规模庞大的白宫新宴会厅、一座凯旋门，以及未能成功改名的甘迺迪中心。本月较早前，佛州棕榈滩机场（Palm Beach）也已改名为「特朗普总统国际机场」（President Donald J. Trump International Airport）。

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佛州棕榈滩国际机场易名 新名为特朗普总统国际机场

宾州车站名称源自已停业的宾夕法尼亚铁路公司。路透社
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宾州车站是纽约最知名的交通地标。路透社
宾州车站是纽约最知名的交通地标。路透社
特朗普政府正寻求批准宾州车站翻修。路透社
特朗普政府正寻求批准宾州车站翻修。路透社

特朗普：车站以另一个州命名不合理

运输部长达菲22日致函国会，寻求批准宾州车站翻修及其他重大交通建设经费，但未明确说明新站名。

不过，达菲过去曾公开表示，若将车站命名为「特朗普车站」，听起来相当不错；白宫发言人莱维特早前被问及此事时，也回应「为什么不呢？」

特朗普则称，宾州车站改名构想并非由他提出，是纽约州民主党参议员舒默及部分工会领袖率先提议。他也说，宾州车站以另一个州命名并不合理，「我热爱宾州，但它是纽约的直接竞争对手，而且正在『抢走纽约的饭碗！』」

改名构想引发反弹

不过，改名构想引发反弹。曼哈顿民主党籍众议员纳德勒批评，特朗普政府正试图接管宾州车站，不能让纽约纳税人为特朗普的「虚荣工程」埋单。当地运输倡议团体也表示，车站改造应聚焦改善服务与节省成本，而非打造个人纪念碑。

宾州车站名称源自已停业的宾夕法尼亚铁路公司（Pennsylvania Railroad）。原始车站于1910年启用，以雄伟列柱及宽敞大厅闻名，但1963年遭拆除，原址改建为麦迪逊广场花园，乘客此后只能在地下狭窄通道及昏暗月台间穿梭。最新改造构想拟恢复古典建筑风格，部分示意图甚至出现川普徽章与姓名。
 

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