欧洲山火数万人疏散 至少3消防员殉职 西班牙首都进紧急状态

欧洲持续遭热浪侵袭，西班牙、法国及意大利等多国山火蔓延，至少3名消防员在救火时殉职。西班牙因多宗山火失控，宣布首都马德里地区和邻近首都的阿维拉省进入国家紧急状态，大马德里地区已有1万人被迫撤离。法国西南部城市波尔多以西森林起火并快速蔓延，超过2万人紧急疏散。在意大利，意大利西西里岛西部多地亦被山火吞噬。

西班牙周四晚在马德里地区及首都附近的阿维拉省宣布全国紧急状态，旨在加快资源部署以扑灭马德里地区的山火。

西班牙因多宗山火失控，宣布首都马德里地区和邻近首都的阿维拉省进入国家紧急状态。法新社

西班牙山火失控，大马德里地区已有1万人被迫撤离。法新社

法国西南部城市波尔多以西森林起火并快速蔓延，超过2万人紧急疏散。路透社

法国山火浓烟遮蔽天空。路透社

马德里地区逾万人疏散

近日马德里地区已有超过一万人疏散，该地区同时发生多宗森林大火。

西班牙当局周四清晨向距离马德里约60公里的阿尔迪亚·德·弗雷斯诺约3500人发出撤离讯息。

在阿维拉省发生的山火正失控蔓延，布尔戈洪多、埃尔蒂恩布洛和纳瓦文加３个市镇的居民已被命令留在室内。

此外，由于火势迅速蔓延，埃尔蒂恩布洛的一个乡郊度假村和一个住宅区已有1500人被疏散。

最大规模山火在马德里另一侧瓜达拉哈拉省发生，距首都约100公里，自上周四以来已烧毁3万2000公顷土地。

波尔多附近超过2万居民紧急撤离

法国当局则表示，波尔多附近的山火已烧毁2000公顷土地，约500名消防人员到场灭火，逾2万人紧急疏散。

今次山火在旅游胜地发生，被疏散人员包括大量露营度假的游客。大火还逼近波尔多机场，导致航班一度停飞。

有2名消防员在扑救波尔多机场附近爆发的山火时殉职。

西西里岛多地被山火吞噬

意大利西西里岛西部多地被山火吞噬。当地气温超过40度，且不时有强烈阵风，加快火势蔓延。

意大利亦有一名消防员在救火时丧生。