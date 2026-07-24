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游日注意︱日清首款冷水杯面浸5分钟食得 暂无海外计划想试需赴当地

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更新时间：09:28 2026-07-24 HKT
发布时间：09:28 2026-07-24 HKT

在酷暑难耐与全球暖化的背景下，深受港人喜爱的日清食品本周推出首款以冷水冲泡的创新冷食杯面。这项创新据报道源于长达5年的秘密研发，官方亦特别提醒消费者，该产品只能用冷水冲泡，切勿使用沸水。不过，公司表示暂时没有计划将产品推广至海外，大家想品尝只能亲赴当地购买。

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切勿用沸水冲泡

1971年以「合味道」杯面打响全球首个杯面品牌的日清，历经5年研发，成功运用「冷水复水」（cold rehydrate）专利技术研发出冷水泡面。

日清表示，此方法不用沸水，建议使用在冰箱中充分冷却至介乎摄氏5至10度的水来冲泡，便可让硬身的面条恢复到日常杯面的弹牙口感。然而，日清指这种方法的一个缺点是需要多一点耐心：面条需要5分钟才能达到最佳泡发状态，而不是传统的3分钟。日清还提醒消费者，切勿加入热水进面中。日媒称那是因为杯体一旦过热恐发生危险。

这款冷泡杯面有「辣泡菜」和「鸡肉盐柠檬」两种口味。但新款冷面售价比普通的沸水泡面要贵约37日圆（1.7港元）。

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日清的产品销往全球100多个国家；然而，这间公司表示，暂无计划在日本以外地区销售这款冷泡杯面。

随着高温热浪越演越烈，包括日本在内的许多国家，纷纷开发了价廉的降温好物。资料显示，2021年至2025年间，日本因中暑入院的人数大增逾倍。
 

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