4共和党人倒戈 美众议院通过限制特朗普对伊朗动武 参议院翻盘

由共和党主导的美国众议院周四通过1项限制总统战争权力法案，要求总统特朗普停止对伊朗的军事行动，除非他获得国会批准；但数小时后，参议院否决了一项类似的决议案。众议院和参议院均多次就限制总统战争权力法案进行表决，这是众议院第2次通过相关法案。

第2次通过限制总统战争权力法案

众议院以214票赞成、208票反对通过上述战争权力决议案，是国会对特朗普的最新一次斥责。共4名共和党人倒戈加入民主党阵营给予支持。

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华盛顿州联邦众议员贾亚帕尔（中）提出众院版本决议案。路透社

决议案要求特朗普停止对伊朗的军事行动。美联社

美国众院要求特朗普停止出兵伊朗。路透社

不过，在众议院表决几小时后，参议院便以49票对47票，否决了参院版本的战争权力决议案。1名共和党议员加入民主党阵营投票赞成，1名民主党议员加入共和党阵营投票反对。

要求特朗普停止军事行动

众院版本决议案由民主党籍的华盛顿州联邦众议员贾亚帕尔（Pramila Jayapal）提出，要求特朗普撤出美军、停止对伊朗发起敌对行动，除非获得国会授权。

然而此举实质上仅具象征意义。近月，美国国会议员曾多次通过类似决议，仍未能让战事停止。

倒戈支持决议案的4名共和党籍众议员，分别是密歇根州的巴雷特（Tom Barrett）、宾州的菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）、俄亥俄州的戴维森（Warren Davidson），以及肯塔基州的马西（Thomas Massie）。

很少美国人认为值得一战

白宫发声明说：「总统拥有宪法赋予的权力，保卫美国和美国公民免受伊朗带来的威胁。」

但参议院民主党领袖舒默表示：「如果特朗普不愿听从美国民众意见结束战争，那就让国会来结束战争。」

根据最新民调，大多数美国人不赞同特朗普处理伊朗局势的方式。《华盛顿邮报》7月发表的一项民调发现，很少美国人认为伊朗战争值得一战，且大多数人对美国在伊朗的军事行动及结束战争的谈判能否阻止伊朗发展核武并无信心。

