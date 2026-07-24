南韩SK掌门「世纪离婚案」宣判 须向前妻分割逾50亿身家

南韩SK集团会长崔泰源与前总统卢泰愚之女卢素英的离婚案，周五（24日）迎来关键裁决。首尔高等法院家事审判第一庭裁定，崔泰源须向前妻分割9440亿韩元（约50.5亿元港币）财产，惟审判庭今日宣判时未有在法庭上口头阐明判决理由，但外界认为，考虑到财产分割数额，法院可能将崔泰源持有的SK股份视为财产分割对象。

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官司缠讼近十年

首尔高等法院判决表示，9,440亿韩元的分配金额，是基于卢素英取得三分之一、崔泰源保留三分之二的资产分配比例，并符合最高法院裁决方向。

现年65岁的崔泰源与南韩前总统卢泰愚之女卢素英于1988年结婚，育有三名子女。崔泰源于2015年公开承认婚外情及育有一女，并于2017年提出离婚调解申请。卢素英于2019年提出离婚反诉，要求取得崔泰源所持SK集团控股公司 SK Inc. 的股份，并在审讯期间将诉求提高至50%。

案件此前经历多轮诉讼及上诉，一审法庭于2022年12月判处崔泰源支付1亿韩元精神损害抚慰金及665亿韩元财产分割；二审法庭于2024年5月改判崔泰源支付20亿韩元精神损害抚慰金，以及1.3808万亿韩元（约73.9亿港元）财产分割；去年10月，大法院（最高法院）裁定将财产分割部分发回二审重申，但判决准许双方离婚。

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AI热潮推高身家

自2025年初以来，随著人工智能（AI）热潮发展，SK集团旗下记忆晶片大厂SK海力士（SK Hynix）的股价已有约9倍涨幅，崔泰源作为集团掌门人，个人身家更一度暴涨至约50亿美元（约392亿港元）。对此，卢素英主张，其父早年曾对SK集团成长作出财务贡献，全球AI热潮推升记忆晶片公司SK海力士及SK集团价值，法院应按最新市值计算。若按卢素英的估算，相关财产分配金额或达数十亿美元。

但首尔高等法院认为，相关股份应按上诉法院于2024年完成聆讯时的价值计算，而非采用AI热潮推高后的2026年估值。今次二审重审就财产分割金额作出重新裁决，为这宗历时近十年的「世纪离婚案」划上阶段性句号。