Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩SK掌门「世纪离婚案」今裁决 前妻或分得10亿美元

即时国际
更新时间：09:22 2026-07-24 HKT
发布时间：09:22 2026-07-24 HKT

南韩SK集团会长崔泰源与前总统卢泰愚之女卢素英的离婚案，今日（24日）会迎来关键裁决。首尔高等法院将重新裁定这对前夫妻的财产分割方式，案件牵涉崔泰源目前约50亿美元（约392亿港元）的个人身家。这宗被韩媒称为「世纪离婚」的案件，交织婚外情、巨额财产争议，如同韩剧吸引民众注视。适逢人工智能（AI）狂潮推高旗下SK海力士的股价，令分产金额更受关注。

相关新闻：李在明：推动南韩迈向「超级差距」产业强国 半导体AI乃重中之重

SK集团65岁掌门人崔泰源近年尽享AI热潮带来的庞大红利，自2025年初以来，SK海力士股价已有约9倍涨幅，崔泰源的身家暴升逾倍。其持续十年的离婚官司今日迎来高潮，届时上诉法院法官小组将裁定如何将他目前约50亿美元（约392亿港元）财产，与前妻卢素英作出分配。

崔泰源2015年公开承认与一名女子发展婚外情，与对方育有一女，称与卢素英27年的婚姻已无法挽救。卢素英2019年提出离婚反诉时，要求取得崔泰源所持SK集团控股公司SK Inc.股份的42.29%，其后在审讯期间把要求提高至50%。最高法院后来确认两人离婚，但将财产分割部分发回重审。目前案件焦点在于估值应采哪一时间点。

卢素英主张，全球AI热潮推升记忆晶片公司SK海力士及SK集团价值，法院应按最新市值计算。有离婚律师估计，卢素英最终可能分得10亿美元。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
10小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
17小时前
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
影视圈
14小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
19小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
17小时前
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
影视圈
12小时前
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
12小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
21小时前
世界杯决赛充满争议话题。
世界杯2026︱逾8万阿根廷球迷签名求重赛 惟近2900万人联署吁禁阿国日后参赛
即时国际
16小时前
「黄唇鱼」是南中国海石首鱼科物种中体型最大的鱼类，最长可生长至2米，上世纪曾广泛栖息于大澳一带的河口水域。岭大提供
岭大团队开发环境基因监测技术 香港西部海域发现极危黄唇鱼踪
教育新闻
14小时前