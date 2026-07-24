南韩SK掌门「世纪离婚案」今裁决 前妻或分得10亿美元

南韩SK集团会长崔泰源与前总统卢泰愚之女卢素英的离婚案，今日（24日）会迎来关键裁决。首尔高等法院将重新裁定这对前夫妻的财产分割方式，案件牵涉崔泰源目前约50亿美元（约392亿港元）的个人身家。这宗被韩媒称为「世纪离婚」的案件，交织婚外情、巨额财产争议，如同韩剧吸引民众注视。适逢人工智能（AI）狂潮推高旗下SK海力士的股价，令分产金额更受关注。

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SK集团65岁掌门人崔泰源近年尽享AI热潮带来的庞大红利，自2025年初以来，SK海力士股价已有约9倍涨幅，崔泰源的身家暴升逾倍。其持续十年的离婚官司今日迎来高潮，届时上诉法院法官小组将裁定如何将他目前约50亿美元（约392亿港元）财产，与前妻卢素英作出分配。

崔泰源2015年公开承认与一名女子发展婚外情，与对方育有一女，称与卢素英27年的婚姻已无法挽救。卢素英2019年提出离婚反诉时，要求取得崔泰源所持SK集团控股公司SK Inc.股份的42.29%，其后在审讯期间把要求提高至50%。最高法院后来确认两人离婚，但将财产分割部分发回重审。目前案件焦点在于估值应采哪一时间点。

卢素英主张，全球AI热潮推升记忆晶片公司SK海力士及SK集团价值，法院应按最新市值计算。有离婚律师估计，卢素英最终可能分得10亿美元。