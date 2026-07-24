伊朗局势｜胡塞武装袭沙特两油轮 特朗普警告将严惩伊朗

在美国和伊朗持续互相攻击之际，德黑兰支持的也门叛军「胡塞武装」周三（23日）在红海袭击两艘沙特阿拉伯油轮，于中东延烧的美伊战火中开辟新战线。美国总统特朗普（Donald Trump）警告，若胡塞武装再袭沙特船只，美国将对伊朗及胡塞武装施以「重大军事惩罚」。《华尔街日报》报道，美国正在向中东大举增派部队、医务人员和武器装备，为特朗普提供「更有力的军事选项」。

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也门胡塞武装7月20日宣布对沙特阿拉伯实施海上封锁。由于能源要道霍尔木兹海峡已被伊朗封锁，沙特只能依靠通往红海的线路将数百万桶石油输送到市场，胡塞武装此举对全球石油供应和贸易构成威胁。胡塞武装周三称，他们对两艘「违反封锁措施」的沙特油轮「恩塞利亚号」和「莱拉号」，发射弹道导弹、巡航导弹和无人机，「精确命中目标」，导致两艘油轮起火，并称这次打击逼使「近10艘船只折返」。沙特通讯社昨日报道，「恩塞利亚号」在红海航行时遇袭，船头起火，船员均安全。

特朗普威胁追究伊朗

英国海上贸易行动办公室发通报说，收到一艘油轮船长的遇袭报告，指该船遭「不明发射物」击中后起火，船员正在灭火。事发地点位于沙特海滨城镇舒盖格西南约70海里处。

一名美国官员称，伊朗希望利用胡塞武装在红海开辟新战线。周三多艘航经红海的商船改变航线，避免通过曼德海峡。处于胡塞武装控制范围内的曼德海峡是连接红海与亚丁湾的「咽喉」，连通大西洋、地中海和印度洋。

特朗普昨日警告，若胡塞武装再袭沙特船只，美国将追究伊朗责任，并对伊朗及胡塞武装施以「重大军事惩罚」。特朗普周三也说，从现在起，伊朗每次在霍尔木兹海峡向船只开火，美国就轰炸并摧毁一座伊朗桥梁或发电厂。

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传美国已部署特种作战部队

《华尔街日报》援引知情人士的话报道，美国正在向中东地区增派部队、医务人员和武器装备，以便为特朗普提供「更有力的军事选项」。 报道指美国近日已通过运输机将特种作战部队部署至中东，还在中东各地部署多支战斗机中队。位于美国和英国基地的轰炸机也处于高度戒备，可随时投入战斗。

外界普遍认为，这些战机可能会进驻约旦和以色列。 美国官员说，超过150名医务人员近日抵达德国兰施图尔地区医疗中心。该中心是救治中东战事中美军伤员的主要场所。《华尔街日报》认为，这些准备工作是「特朗普考虑升级战事的最新迹象」。 报道说，增兵有可能是为了让特朗普拥有更多打击胡塞武装的能力。

