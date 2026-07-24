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美伊战争 | 美对伊发动第13轮空袭 特朗普：将用伊朗资金赔偿受损船只

即时国际
更新时间：08:34 2026-07-24 HKT
发布时间：08:34 2026-07-24 HKT

美军周四（23日）傍晚针对伊朗军事目标发动新一轮打击，这是美军连续第13晚对伊朗发动空袭。总统特朗普同时宣布，美国将用其控制的伊朗资金赔偿因伊方袭击受损的船只和货物。

美军中央司令部在社交平台X发消息说，美军于美东时间周四傍晚6时45分（香港时间周五早上6时45分），开始对伊朗军事目标发动新一轮攻击，今次行动旨在追究伊朗的责任，并削弱伊朗革命卫队对商业航运构成的威胁。

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美军持续轰炸伊朗目标。路透社
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美军空袭伊朗一处目标后，该处冒出大量黑烟。路透社
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特朗普宣布，将用伊朗资金赔偿受损船只和货物。美联社
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也门胡塞武装组织表示，他们在红海攻击了2艘沙特阿拉伯油轮。路透社
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伊朗：击落1枚美军「战斧」巡航导弹

中央司令部称，自9天前恢复对伊朗海上封锁以来，美军已迫使12艘商船改变航向，并使一艘船只丧失航行能力，以阻止这些船只进出伊朗港口和沿海地区。

伊朗军方消息说，一枚美军「战斧」巡航导弹周四在伊朗东南克尔曼省卡赫努季地区上空被防空系统拦截。

伊媒称，伊朗南部霍尔木兹甘省格什姆岛附近传出2次爆炸声。当地居民说，拉腊克岛、亨加姆岛以南地区，即霍尔木兹海峡一带也多次响起爆炸声。

也门叛军袭沙特2油轮

较早前，伊朗支持的也门胡塞武装组织表示，他们在红海攻击了2艘沙特阿拉伯油轮，分别是Encelia号和Layla号，没有伤亡报告。

特朗普同日则在Truth Social发文说：「自即刻起针对船舶、货物或相关事物造成的任何及所有损害，将由美国持有并控制的伊朗资金予以赔偿。」他还说，尽管此类赔偿金额可能巨大，但这仍是「公平合理」的做法。

联合国秘书长古特雷斯警告，中东地区正被「拉入一个日益扩大的对抗循环」，一场危机滋养另一场危机，每一次升级都引发下一波，而外交是唯一的前进之路。他呼吁加强巴基斯坦调停结束战争的努力。

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