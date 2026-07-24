美国新关税名单曝光 中日韩等征12.5%关税 英国欧盟等15经济体维持10%

美国总统特朗普的10%全球临时关税将于当地周四午夜届满，美国贸易代表署最新公布，以打击全球供应链涉及强迫劳动产品为由，向60个主要贸易伙伴征收10%或12.5%的新关税。根据路透社等报道，其中中国、澳洲、日本、南韩、越南及新西兰等经济体将被征收12.5%关税；英国、加拿大、欧盟、墨西哥及巴基斯坦等15个经济体则适用10%税率。

取代临时全球关税 回应最高法院裁决

美国贸易代表署声称，今次关税措施是根据《1974年贸易法》第301条（Section 301）调查结果作出，认定60个经济体未有充分禁止及有效执行针对强迫劳动产品的进口禁令，对美国商业构成不公平竞争，因此决定实施新的附加关税。

根据路透社报道的名单，英国、加拿大、欧盟、墨西哥、巴基斯坦、印尼、孟加拉、柬埔寨、厄瓜多尔、危地马拉等15个经济体，据美国贸易代表署指因已建立、部分建立，或承诺建立禁止强迫劳动产品进口制度，因此适用较低的10%关税。

而中国、澳洲、日本、南韩、新西兰、越南、尼日利亚、沙特阿拉伯、新加坡及其余大部分受调查经济体，则被列入12.5%税率组别。

美国贸易代表格里尔在声明中表示：「我们最重要的贸易伙伴未能解决使用强迫劳动生产的商品进口问题，这是不可接受的。」他补充说，「这给美国工人造成了不公平竞争」。

美国贸易代表署以打击全球供应链涉及强迫劳动产品为由，向60个主要贸易伙伴征收10%或12.5%的新关税。路透社

今年2月，美国最高法院裁定特朗普引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）推出的大规模「对等关税」违法，其后特朗普政府改为向全球大部分贸易伙伴征收10%临时关税，有关措施于7月24日届满。

新的301条款关税正式公布后，将接替即将失效的临时关税制度，成为特朗普政府新的全球贸易政策框架。

设大量豁免 汽车钢铝及稀土不受影响

美国贸易代表署同时公布多项豁免安排，以减低对美国企业及供应链的冲击。

获豁免产品包括已受《232条款》国家安全关税规管的汽车、钢铁、铝材及铜产品；符合《美墨加协定》（USMCA）原产地规则的加拿大及墨西哥货品亦毋须缴纳新关税。

此外，76页豁免清单涵盖原油及石油产品、稀土及其他特种金属、牛肉、咖啡、部分水果及蔬菜、药品、有机化学品及飞机零件等，以避免影响美国能源、医疗及航空等重要产业。

美国亦提出纺织品特别机制，容许部分国家的纺织及成衣产品在指定配额内，以较低301关税税率进口美国。

欧盟批毫无理据 中方反对单边关税

新措施引起多国反弹。

欧盟委员会表示，美方关税措施毫无理据，重申双方去年已达成贸易协议，大部分欧盟货品输美关税维持15%，希望美方履行协议。欧洲议会国际贸易委员会主席兰格（Bernd Lange）更批评，美国调查结果「荒谬至极」，指出欧盟早已立法禁止强迫劳动产品进口，只是有关法例将于2027年底全面生效。

英国政府则表示，一直与美方保持密切沟通，并持续打击强迫劳动，英美早前达成的市场准入安排仍然有效。加拿大总理卡尼（Mark Carney）亦表示，加拿大支持打击强迫劳动，而大部分加拿大产品因豁免安排，不会受到新措施重大影响。

中国外交部则重申，坚决反对任何单边关税措施，强调中国不存在所谓「强迫劳动」问题，敦促美方停止将经贸问题政治化、工具化。印度政府则表示，正与华府就301调查保持沟通。

国际商会（ICC）副秘书长Andrew Wilson表示，美国的新制度可能成为其他国家仿效的先例，令全球企业面对更大法律及合规风险。

他指出，只要有人提出涉及强迫劳动的指控，企业便可能需要自行证明整条供应链不存在相关问题，将大幅增加营运成本，而长达76页的豁免清单亦反映美方同时顾虑食品及其他民生商品价格上升对通胀造成压力。