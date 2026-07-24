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关税战｜特朗普全球关税届满 周五起对60贸易伙伴征10%至12.5%新关税

即时国际
更新时间：05:45 2026-07-24 HKT
发布时间：04:19 2026-07-24 HKT

特朗普全球关税将于当地周四（23）午夜届满，美国最新公布，由周五（24日）凌晨0时起，对60个贸易伙伴征10%至12.5%新关税。

引用「301条款」 无缝接替10%临时全球关税

路透社报道，美国特朗普政府引用《1974年贸易法》「301条款」，由当地时间周五（24日）起，以执法不力、未严格禁止强迫劳动为由，对包括欧盟在内的60个贸易伙伴加征10%至12.5%的新关税。白宫高级官员于周四证实，新关税将紧接于周五凌晨0时01分（美东时间）生效，无缝接替同时间届满的10%临时全球关税。

美国由当地周五（24日）凌晨0时0分起，对60个贸易伙伴征10%至12.5%新关税。美联社资料图片
美国由当地周五（24日）凌晨0时0分起，对60个贸易伙伴征10%至12.5%新关税。美联社资料图片

美联邦最高法院今年2月宣告特朗普去年依据国家紧急状态法征收的10%至50%「互惠」关税无效后，特朗普随即引用《1974年贸易法》第122条征收为期150天的10%临时关税，该命令于美东时间周五凌晨0时01分到期。

相关新闻：美国新关税名单曝光 中日韩等征12.5%关税 英国欧盟等15经济体维持10%

是次白宫改为引用该法的「301条款」（针对不公正贸易行为）加征新关税。虽然新税率与涵盖范围跟即将到期的临时关税相若，但美方官员否认新税只是「直接替代品」。官员解释，美国对强迫劳动产品的进口禁令比任何国家都严格，其他国家的松懈执法对美国构成不公平竞争优势，故此举是为了维护供应链正义及响应国会呼吁。

设过渡期与多项豁免 能源及《美墨加协定》商品免受影响

新关税于美东时间周五凌晨0时01分起生效，但在途商品（goods in transit）可获豁免至7月28日凌晨0时01分。

此外，白宫公布多项豁免清单，以减轻对本土经济及供应链的冲击。豁免产品包括：

  • 石油及天然气（Oil and gas）

  • 化肥（Fertilizer）

  • 部分食品（Certain foodstuffs）

  • 已受「232条款」（国家安全）约束的商品，如汽车、钢铁、铝材及铜材

  • 符合《美墨加贸易协定》（USMCA）规范的商品（考虑到北美高度整合的供应链与美资成分）

印度等国改善立法获降税率

根据最终公布的301条款细则，关税分为两档：已通过适当打击强迫劳动法律的国家，其进口商品将被征收较低的10%税率；若相关禁令被评为不足，则会被课以更高的12.5%税率。官员透露，部分国家如印度，因近期通过了相关法案及采取改善行动，税率已由最初建议的水平调低至10%。

 

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