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特朗普：习近平9月24日访美 将商讨人工智能议题

即时国际
更新时间：03:58 2026-07-24 HKT
发布时间：03:58 2026-07-24 HKT

美国总统特朗普周三（23日）表示，中国国家主席习近平将于9月24日访问美国，双方届时将就人工智能（AI）发展及相关议题交换意见。白宫同日表示，美方预料特朗普将在与习近平的任何会谈中，提出对中国企业涉嫌透过「蒸馏」（distillation）方式获取美国人工智能技术的关注。她又称，维持美国在AI领域的领先地位，是特朗普政府的重要政策目标。

白宫：若举行习特会将提出「蒸馏」技术忧虑

路透社报道，特朗普23日在美国环境保护署（EPA）总部发表演说时，主动谈及习近平访美安排。

特朗普表示：「习近平主席将于9月24日来访。我上次在北京的时候，我们谈到人工智能，我们还会再次谈到它。」

莱维特表示，人工智能技术安全及知识产权保护，是特朗普政府高度重视的议题。美联社
莱维特表示，人工智能技术安全及知识产权保护，是特朗普政府高度重视的议题。美联社
特朗普称习近平将于9月24日访问美国，并指他届时将与对方讨论人工智能（AI）议题。路透社
特朗普称习近平将于9月24日访问美国，并指他届时将与对方讨论人工智能（AI）议题。路透社

若行程落实，将是特朗普重返白宫后，首次在美国接待习近平，亦是中美两国元首继早前北京会晤后再次举行面对面会谈。预料经贸、科技、人工智能、国家安全及地区局势等议题，将成为焦点。

白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）同日较早前在例行记者会上，被问及有关中国企业涉嫌利用「蒸馏」技术，取得美国人工智能模型能力的指控时表示，预计特朗普若与习近平会晤，将提出美方的相关忧虑。

莱维特表示，人工智能技术安全及知识产权保护，是特朗普政府高度重视的议题，华府一直密切关注相关发展，并将继续采取措施，确保美国在全球人工智能竞争中保持领先优势。

她说，美国政府会持续监察中国AI产业发展，以及可能涉及侵犯知识产权的行为。

美财长称调查中国AI模型　不排除实施制裁

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）本月21日表示，美国政府正调查部分中国人工智能模型，是否涉及窃取美国企业知识产权。

他表示，待完成调查后，若证实存在侵权或非法取得技术等情况，美方将考虑实施制裁，以保障美国企业的技术优势及知识产权。

白宫科技政策办公室主任Michael Kratsios于22日亦公开指控，中国人工智能企业「月之暗面」（Moonshot AI）在开发最新大型语言模型Kimi K3期间，涉嫌利用「蒸馏」技术，取得美国人工智能公司Anthropic旗下先进大型语言模型Fable的技术成果。

所谓「蒸馏」（Model Distillation），是人工智能领域常见的模型训练方法，透过以大型模型作为教师模型（Teacher Model），协助较小型模型学习其输出能力，以提升训练效率。不过，美国政府及部分科技企业近月指控，有个别企业涉嫌违反服务条款，未经授权利用美国AI模型进行蒸馏训练，涉及知识产权及国家安全问题。

 

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