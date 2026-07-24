伊朗局势｜伊打击约旦美军基地毁萨德系统雷达 特朗普：正考虑重启大规模空袭

伊朗伊斯兰革命卫队周四（23日）发表声明，表示向约旦及科威特境内美军设施发动新一轮导弹及无人机攻击，声称摧毁约旦一个美军基地内一套萨德（THAAD）反导系统雷达、一套爱国者（Patriot）防空系统及燃料储存设施，又指科威特一处空军基地的直升机机库遭击中，部分美军人员受伤。革命卫队警告，只要美国继续空袭伊朗，针对区内美军目标的报复行动便不会停止。

伊朗警告：美军不停手报复不会停止

美国总统特朗普同日接受美国传媒Axios专访时表示，正认真考虑重新向伊朗发动大规模军事行动，规模可能较今年2月展开的军事行动更加猛烈。

伊朗军方表示，今次行动是回应美军连续第12日空袭伊朗军事目标。伊朗传媒报道，南部及西南部多个地区遭导弹攻击，多处传出爆炸声。革命卫队重申，美国及其盟友在中东的军事基地，将继续成为伊朗武装部队的合法打击目标。

不过，截至目前，美国、约旦及科威特官方均未证实革命卫队所称的萨德雷达及爱国者系统被摧毁，亦未确认有美军伤亡，相关战果仍未获独立消息证实。

美增派兵力部署中东 两航母打击群戒备

《华尔街日报》引述知情人士报道，美国正持续向中东增派部队、武器装备及医疗人员，以便为总统特朗普提供更多军事选项。

报道指出，在增援部队抵达前，美军于中东已部署数万名士兵，以及超过10艘军舰，包括两个航空母舰打击群、11艘导弹驱逐舰及一支海军陆战队远征队，区内军事部署规模进一步扩大。

特朗普接受美国传媒Axios专访时说：「我正在考虑发动一次大规模攻击，规模将前所未有。我已很接近作出决定，我们已为此做好准备。」但他强调，目前尚未作出最后决定。

他又表示，若有需要，以色列可在「两分钟内」加入战事，但强调美国毋须依靠任何国家，也有能力再次对伊朗发动攻击。不过，他承认若以色列参战，将可能引发伊朗新一轮报复，令局势进一步恶化。

谈及外交前景时，特朗普认为伊朗有意恢复谈判，但仍未准备好达成协议，「他们还未感受到足够的痛苦」，暗示美方将继续维持军事及政治压力。

美众院通过限制战争决议 参院否决同类法案

就在特朗普考虑扩大军事行动之际，美国国会再次出现制衡声音。

美国众议院周四在4名共和党议员倒戈、民主党一致支持下，以214票赞成、208票反对通过《战争权力决议》（War Powers Resolution），要求总统在未获国会授权前，不得持续对伊朗发动战争。

不过，参议院其后审议内容相若的法案时，以47票赞成、49票反对否决决议，意味特朗普暂时毋须面对新的法律限制。分析指出，相关决议象征意义大于实际约束力，过往国会亦曾通过类似决议，但未能阻止白宫继续军事行动。

美沙签民用核能合作 特朗普要求沙特先与以色列复交

另一方面，美伊战火持续之际，美国与沙特阿拉伯周三达成民用核能合作协议，容许沙特为民用核反应堆提炼浓缩铀燃料。

不过，特朗普其后在社交平台发文表示，有关合作的前提，是沙特须加入《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords），恢复与以色列的正常外交关系，反映华府正尝试把中东军事部署与区内外交安排同步推进。