美俄外长鲁比奥与拉夫罗夫东盟会议会晤 讨论乌克兰战事及美俄外交关系正常化

正在菲律宾马尼拉出席东盟外长系列会议的俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov），今日（23日）与美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）举行会谈。双方就极度紧张的乌克兰战事、两国外交使团工作条件正常化，以及恢复双边接触等核心议题交换意见。会上，拉夫罗夫向美方发出严厉警告，重申西方继续向乌克兰输送武器的做法绝不可接受。

拉夫罗夫就前线战况与美沟通

根据俄罗斯外交部发表的声明，拉夫罗夫在会面中向鲁比奥详细介绍了目前俄乌两军接触线沿线的最新局势。拉夫罗夫强调，西方国家持续向基辅当局输送大量武器，以及部分欧洲国家试图在战场上令俄罗斯遭受「战略失败」的破坏性政策，对俄方而言均是绝对无法接受的红线。

不过，拉夫罗夫亦向美方重申，俄罗斯始终愿意透过政治和外交途径，寻求和平解决乌克兰冲突的方案。

讨论美俄外交使团正常化

除了地缘政治冲突，两国外长亦就美俄双边关系进行了务实探讨。双方讨论了俄美外交使团工作条件正常化的具体问题，并一致表示支持发展两国立法机构之间的交流以及文化领域的合作。

两国代表商定，未来将继续透过外交部门保持经常性接触，包括在联合国等国际组织框架内加强沟通。尽管俄方曾多次批评美方借由「有偿出售」等方式源源不断向乌克兰提供军备、并非「绝对中立」，但此次美俄外长在马尼拉的直接对话，仍被外界视为在两国冰封关系中释放出的重要外交协商信号。